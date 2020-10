Wall Street: Kursrutsch vom Vortag vergessen

Von: Redaktion (dpa) | 08.10.20

NEW YORK: Der US-Aktienmarkt hat sich am Mittwoch von seinen Vortagesverlusten schnell und deutlich erholt. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 1,91 Prozent auf 28.303,46 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,74 Prozent auf 3419,45 Zähler hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 beendete den Tag mit plus 1,88 Prozent auf 11.503,19 Punkte. Damit machten die Indizes ihre Vortageseinbußen nahezu komplett wett.

Am Dienstag waren die Kurse auf Tauchstation gegangen, nachdem US-Präsident Donald Trump entschieden hatte, bis zur Präsidentschaftswahl am 3. November nicht mehr mit den Demokraten über ein weiteres Corona-Konjunkturpaket zu verhandeln. Am Mittwoch waren die Anleger dann schon wieder gelassener. Trump kündigte zudem an, mit mehreren kleineren Maßnahmen Soforthilfe zu leisten, etwa für die angeschlagenen Airlines.

Die US-Notenbank hält derweil die Beibehaltung ihrer sehr lockeren Zinspolitik für wahrscheinlich, wie aus dem veröffentlichte Protokoll zur September-Sitzung der Fed hervorging.