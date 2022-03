«Wall Street Journal»: USA sollten Ukrainer noch stärker unterstützen

NEW YORK: Zur Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor dem US-Kongress am Mittwoch und den Plänen der USA für weitere Waffenlieferungen zur Abwehr des russischen Angriffs schreibt das «Wall Street Journal»:

«Die Rede (Selenskyjs) war ein moralischer und wörtlicher Aufruf zu den Waffen. Doch die traurige Wahrheit ist, dass die USA viel mehr tun sollten, um die Ukrainer in ihrem erstaunlichen Widerstand gegen das russische Militär zu rüsten.(...)

Die USA haben es versäumt, (den russischen Präsidenten Wladimir) Putin durch die bloße Androhung von Sanktionen abzuschrecken und haben dann die Sanktionen nach der Invasion nur schrittweise verhängt. Er (US-Präsident Joe Biden) widersetzte sich einem Verbot russischer Öleinfuhren, widersetzte sich Handelsbeschränkungen und musste dazu gedrängt werden, mehr Waffen zu liefern. Biden ist so vorsichtig, Putin zu provozieren, dass es scheint, er habe Angst davor, was passieren könnte, falls die Ukraine den Krieg gewinnt.

Die Folgen werden für die USA viel schlimmer sein, wenn Putin die Ukraine erobert. Seine Soldaten werden an der Nato-Grenze stehen, und er wird der Welt gezeigt haben, dass er trotz des weltweiten Widerstands in Länder einmarschieren kann, wie er will. Seine Ambitionen werden dort nicht aufhören.»