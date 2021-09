NEW YORK: Zur Lage in Afghanistan nach der erklärten Einnahme des Pandschir-Tals durch die militant-islamistischen Taliban und den künftigen Beziehungen der USA zu den neuen Machthabern schreibt das «Wall Street Journal»:

«Die Taliban behaupteten am Montag, den letzten großen Widerstand gegen ihre Machtübernahme in Afghanistan besiegt zu haben, indem sie Reste des ehemaligen afghanischen Militärs und andere im Pandschir-Tal in die Flucht schlugen. Zweifellos hat die zurückgelassene US-Militärausrüstung dabei geholfen. Hoffen wir, dass die Taliban dankbar sind - denn die Biden-Regierung beabsichtigt, in den kommenden Jahren auf sie angewiesen zu sein.(...)

Die Taliban, die Osama bin Laden unterstützt und 20 Jahre lang Amerikaner getötet haben, sind über Nacht zu einem umworbenen Partner der USA geworden. (...)

Den Terrorismus zu stoppen und im Land festsitzende Amerikaner herauszuholen, sind wichtige nationale Interessen. Aber es gibt auch das Problem, (...) wie die Taliban mit Frauen, Mädchen und ehemaligen Gegnern umgehen. (...) Das Weiße Haus würde es vorziehen, dass all dies in Vergessenheit gerät, damit es an «glückliche Dinge» denken kann, wie es Biden vor kurzem auf eine Frage zu Afghanistan formulierte. Aber er kann sich der Realität nicht entziehen, dass der gescheiterte Abzug aus Afghanistan die USA in diese prekäre Lage gebracht hat.»