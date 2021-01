Wall Street: Intel und IBM beenden die Börsen-Rally

Von: Redaktion (dpa) | 23.01.21

NEW YORK: Hohe Kursverluste von Intel und IBM nach den Geschäftszahlen der beiden Tech-Giganten haben am Freitag den Aufwärtsdrang an der Wall Street abgewürgt. Während IBM die Anleger mit einem schwachen Cloud-Geschäft enttäuschte, nahmen die Investoren bei Intel nach den starken Zahlen des Chip-Herstellers Kursgewinne mit. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial, in dem beide Titel enthalten sind, verlor 0,57 Prozent auf 30.996,98 Punkte. Auf Wochensicht steht ein Plus von 0,6 Prozent zu Buche.

Das Zugpferd der jüngsten Rally, der technologielastige Nasdaq 100, schloss mit 0,29 Prozent im Minus bei 13366,40 Zählern. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,30 Prozent auf 3841,47 Punkte ebenfalls leicht nach. Am Vortag hatten sich alle drei genannten Börsenbarometer noch zu neuen Rekordmarken aufgeschwungen.