Wall Street: Hoffnung auf zurückhaltendere Fed befeuert Rally

Von: Redaktion (dpa) | 26.10.22

NEW YORK: Nach einem verhaltenen Handelsbeginn hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Dienstag die jüngste Erholung dynamisch fortgesetzt. Am Anleihemarkt sanken die Renditen spürbar, Beobachter äußerten die Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen weniger stark erhöhen könnte als bislang befürchtet. Der Dow verbuchte mit der Schlussglocke ein Plus von 1,07 Prozent auf 31.836,74 Punkte. Am Freitag und Montag hatte er bereits um knapp vier Prozent zugelegt und war auf den höchsten Stand seit Mitte September geklettert.

Zudem kamen die Quartalsberichte großer US-Konzerne wie Coca-Cola und General Motors bei den Anlegern gut an. Noch besser als der Dow schlugen sich andere große Auswahlindizes wie der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100. Ersterer legte um 1,63 Prozent auf 3859,11 Zähler zu und Letzterer stieg noch stärker um 2,10 Prozent auf 11.669,99 Punkte.