Wall Street: Erneut im Griff des Ukraine-Konflikts

Von: Redaktion (dpa) | 19.02.22

NEW YORK: Nach einem turbulenten Auf und Ab im Handelsverlauf haben die Aktienmärkte in den USA am Freitag dem Konflikt um die Ukraine erneut Tribut zollen müssen. Nach den herben Verlusten am Vortag fielen die Abgaben diesmal aber etwas geringer aus. So verlor der Dow Jones Industrial 0,68 Prozent auf 34.079,18 Punkte. Auf Wochensicht hat der Ukraine-Konflikt dem Leitindex damit ein Minus von knapp zwei Prozent eingebrockt.

Der technologielastige Nasdaq 100 fiel mit 1,14 Prozent auf 14.009,54 Zähler weiter zurück. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,72 Prozent auf 4348,87 Punkte nach.