Wall Street: Dow leicht im Minus - Nasdaq gelingt moderates Plus

Von: Redaktion (dpa) | 08.06.21

NEW YORK: In den USA haben die Standardwerte-Börsen am Montag geschwächelt. Den technologielastigen Nasdaq-Börsen gelang im späteren Handelsverlauf dagegen der Sprung in die Gewinnzone. Auftrieb gaben vor allem positive Nachrichten aus der Biotechnologie- und Pharmasparte. Allgemein spielte nach wie vor das Thema Inflation eine wichtige Rolle. Zudem wogen Marktteilnehmer den Einfluss einer möglichen weltweiten Mindestbesteuerung auf Großkonzerne wie Apple, Amazon und Alphabet ab.

Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial gab letztlich um 0,36 Prozent auf 34.630,24 Punkte nach. Sein vor rund einem Monat erreichtes Rekordhoch von knapp 35.092 Punkten befindet sich aber dennoch weiterhin in Reichweite. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,08 Prozent auf 4226,52 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 indes drehte und schloss letztlich mit einem Plus von 0,23 Prozent auf 13.802,89 Zähler.