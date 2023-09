Wall Street: Dow knapp unter 35.000 Punkte - Arm-IPO überzeugt

Von: Redaktion (dpa) | 15.09.23

NEW YORK: Die Anleger an den US-Börsen haben am Donnerstag ihre Zurückhaltung abgelegt und bei Aktien zugegriffen. Der Dow Jones Industrial kletterte dabei wieder dicht unter die Marke von 35.000 Punkten.

Im Blick der Anleger standen zum einen starke Konjunkturdaten aus der weltgrößten Volkswirtschaft, die Einfluss auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche haben könnten. Zum anderen zog der Chipdesigner Arm mit dem größten Börsengang des Jahres hohe Aufmerksamkeit auf sich. Die Aktie legte zum Start kräftig zu.

Der Dow beendete den Tag 0,96 Prozent höher auf 34.907,11 Punkten. Der marktbreite S&P 500 rückte um 0,84 Prozent auf 4505,10 Punkte vor. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,82 Prozent auf 15.473,89 Punkte hoch.