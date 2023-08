Wall Street: Dow im Plus - Warten auf weitere Wirtschaftsdaten

Von: Redaktion (dpa) | 02.08.23

NEW YORK: Die Wall Street und die technologielastige Nasdaq-Börse haben sich am Dienstag moderat in unterschiedliche Richtungen bewegt. Dabei erreichte der Dow Jones Industrial mit einem kleinen Schritt ein neues Hoch seit Februar 2022. Der Auswahlindex Nasdaq 100, der bereits etwas schwächer gestartet war, blieb den gesamten Handelsverlauf leicht im Minus.

Die bevorstehende Veröffentlichung zahlreicher wichtiger Wirtschaftsdaten in dieser Woche stimmte die Anleger wieder vorsichtiger, allen voran der Arbeitsmarktbericht am Freitag. Die Luft wurde nach der jüngsten Rally im Anschluss an die US-Notenbankentscheidung Mitte Juli dünner, denn die Fed hat ihre Geldpolitik weitgehend von der konjunkturellen Entwicklung abhängig gemacht. Nachdem bisher viele den Zinsgipfel inzwischen als erreicht ansahen, sind nach zuletzt überwiegend soliden Konjunkturdaten, die eine Rezession aktuell unwahrscheinlich erscheinen lassen, die Zinserwartungen wieder etwas gestiegen.

Der bekannteste Wall-Street-Index Dow beendete den Tag mit plus 0,20 Prozent auf 35.630,68 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,27 Prozent auf 4576,73 Zähler nach. Der Nasdaq 100 sank um 0,25 Prozent auf 15.718,01 Punkte. Alle drei Indizes hatten im Juli Gewinne von mindestens drei Prozent verbucht. Der Nasdaq 100 hatte im vergangenen Monat um fast vier Prozent zugelegt.