Von: Redaktion DER FARANG | 18.01.20

PATTAYA: Naris Petcharat, Vorsitzender der Walking-Street-Betreiber, befürchtet, dass die geplanten Arbeiten zur Verbesserung der Infrastruktur negative Auswirkungen auf das Nachtleben im Herzen der Stadt haben werden.

Die Elektrizitätsbehörde will ihre Kabel unterirdisch verlegen, und die Stadt plant ein großes Abwasserrohrsystem, um bei Regen Überschwemmungen auf der Walking Street zu verhindern. Naris sagte gegenüber „Manager Online“, immerhin sei es erfreulich, dass die Arbeiten in der Jahresmitte und nicht zum Oktober, dem Start der touristischen Hochsaison, beginnen würden. Die Arbeiten sollen in drei Monaten abgeschlossen werden. Die Betreiber von Geschäften und Entertainment-Betrieben, so der Vorsitzende, würden sich schlussendlich über die Verbesserungen ihrer Walking Street zu einer schöneren Straße freuen. Allerdings sollten die Bauprojekte nicht gleichzeitig realisiert werden.