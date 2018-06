Von: Redaktion DER FARANG | 02.06.18

PATTAYA: Der Walking Street im Süden der Stadt steht zu Beginn des nächsten Jahres eine große Veränderung bevor.

Die unansehnlichen, durchhängenden Kabel sollen im Erdreich vergraben werden, um die berüchtigte Rotlichtstraße zu verschönern Die Geschäftswelt sorgt sich indessen um die Auswirkungen der drei Monate währenden Arbeiten. Bei einem von Bürgermeister Anan Jaroenchasri einberufenen Treffen mit Beamten der Stadt und Elektrotechnikern wollte das Management von Bars und Restaurants Details über den Ablauf der Arbeiten wissen, die ihre Gewinne schmälern würden. Sie drängten nach einem Bericht von „Pattaya One“ auf einen zügigen Arbeitsablauf, der ihre Geschäfte so wenig wie möglich beeinflussen sollte. Die Regierung hat 11,6 Milliarden Baht für vier große Städte zur Verfügung gestellt, um in Pattaya, Chiang Mai, Hat Yai und Nakhon Ratchasima Kabel unterirdisch zu verlegen. Pattaya erhält 3,1 Milliarden Baht für acht Straßen. Die Arbeiten an der Sukhumvit, North- und Central Pattaya Road sind zu etwa 50 Prozent abgeschlossen. Insgesamt sollen bis zum Jahr 2021 in der Touristenmetropole 46 Kilometer Kabel verlegt werden.