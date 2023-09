Von: Björn Jahner | 02.09.23

PATTAYA: Am 25. August begutachtete Pattayas Bürgermeister Poramet Ngampichet die Walking Street im Süden der Stadt, nachdem in der weltbekannten Touristenattraktion alle freiliegenden Stromkabel und -masten entfernt wurden.

Die Pattaya Walking Street ist eine von neun ausgewiesenen Bereichen in verschiedenen Touristengebieten, in denen die Regierung die Entfernung von Freileitungen angeordnet hat. Diese Gebiete umfassen unter anderem Chiang Mai, Hat Yai, Pattaya und Nakhon Ratchasima. Diese ehrgeizige Initiative erstreckt sich über einen Zeitraum von fünf Jahren und involviert verschiedene Interessengruppen, darunter Vertreter von Kommunikationsanbietern, Beamte der Provincial Electricity Authority (PEA), örtliche Polizeikräfte und Bürger.

Foto: Facebook/สายตรงนายกเมืองพัทยา

In Pattaya wurden bereits neun ähnliche Projekte mit einem Budget von 3,13 Milliarden Baht erfolgreich umgesetzt. Sechs davon sind bereits abgeschlossen, wie Bürgermeister Poramet betonte. „Die Beseitigung der unübersichtlichen Freileitungen ist ein bedeutender Schritt für den Tourismus in unserer Stadt, da die Walking Street für thailändische und ausländische Besucher von großer Bedeutung ist“, erklärte er.

Darüber hinaus wird die Verlegung es den Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr ermöglichen, im Falle eines Brandes rechtzeitig die Straßenabschnitte zu erreichen. Poramet bestätigte, dass die verbleibenden Projekte bis zum Jahr 2024 abgeschlossen sein werden.

Die Stadtverwaltung hat jedoch bislang keine Stellungnahme zu Vorschlägen und Anträgen von Geschäftsinhabern abgegeben, die auf die Zulassung von Neonreklamen in bestimmten Höhen oder neue Beleuchtungsideen drängen. Die jüngste Entfernung sämtlicher Neonreklamen in der Pattaya Walking Street hat in der Geschäftswelt für Diskussionen gesorgt und einige Betreiber verärgert.