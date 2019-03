Von: Redaktion DER FARANG | 25.03.19

PATTAYA: Touristen erlebten in der Nacht zum Sonntag ein anderes Pattaya: Die Entertainmentviertel waren wie ausgestorben und lagen in einer nächtlichen Dunkelheit.

Bars, Pubs und Discos hatten geschlossen, weder dort noch in den Geschäften gab es ab 18 Uhr alkoholische Getränke. Denn wegen der Parlamentswahl am Sonntag galt von Samstag um 18 Uhr bis Sonntag um 18 Uhr ein absolutes Alkoholverbot, also für Verkauf und Ausschank. Selbst auf der „sündigen Meile“ Walking Street verloren sich ausländische Urlauber. Die Polizei stellte sicher, dass das strikte Alkoholverbot eingehalten wurde.