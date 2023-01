KOH CHANG: Ein atemberaubender vier Meter langer Walhai stieß am Mittwoch (4. Januar 2023) auf eine Gruppe von Touristen auf einem Schnorchelausflug in den Gewässern vor Koh Chang im östlichen Golf von Thailand – eine äußerst seltene Sichtung.

Danai Unglo, der Besitzer der Mister Khai Tour Company, teilte der Presse mit, dass er eine Gruppe von 15 Touristen zum Schnorcheln zur Insel Koh Klum in der Provinz Trat im Bezirk Koh Chang führte, als etwas Unerwartetes passierte.

Als er sein Boot festmachte und die Schnorchelausrüstung für die Touristen vorbereitete, kam ein Walhai direkt neben dem Boot an die Wasseroberfläche.

Der Tauchtourenanbieter sagte, dass er schnell ein Foto von dem freundlichen Meerestier geschossen habe, da er weiß, wie selten es ist, dass sich ein Walhai einem Boot nähert.

Während Walhaisichtungen eher auf hoher See vorkommen, wagen sich die kaltblütigen Walhaie nur selten in flache Gewässer.

Khun Danai sagte, dass der elegante Hai gut 10 Minuten lang um das Boot herumgeschwommen sei, bevor er wieder in die Tiefe abtauchte.

Walhaie sind die größten lebenden Fische der Welt und können eine volle Länge von 12,5 Metern und ein Gewicht von 21,5 Tonnen erreichen.

Die weltweite Population dieser Art ist in den letzten 75 Jahren um mehr als 50 Prozent zurückgegangen, was dazu führte, dass sie auf der Roten Liste der bedrohten Arten der IUCN als „gefährdet“ eingestuft wird. Die indopazifischen Populationen sind mit 63 Prozent noch dramatischer zurückgegangen.

Derzeit ist der Walhai die einzige Haiart, die in Thailand als geschützte Art aufgeführt ist.

Im September wurde ein Paar Walhaie an einem Tauchplatz in tieferen Gewässern vor der Küste von Koh Phangan im südlichen Golf von Thailand gesichtet. Einer war vier Meter lang, der andere sechs Meter, so die Mitglieder der Phangan Sea Guardian Association, die die sanften Riesen gesichtet hatten.

Im August wurde ein toter Walhai am Long Beach auf der Insel Koh Lanta in der Andamanensee in der Provinz Krabi im Süden des Landes angespült. Offiziell hieß es, dies sei in der Provinz noch nie vorgekommen.