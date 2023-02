Von: Björn Jahner | 18.02.23

CHIANG MAI: Das Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt ergreift strenge Maßnahmen zur Vermeidung von Waldbränden im Norden, nachdem Satellitenbilder gezeigt haben, dass fast 80 Prozent der Brandherde in Wäldern liegen.

Die Abteilung für Verschmutzungskontrolle des Ministeriums teilte am Freitag (17. Februar 2023) mit, dass die Agentur für Geoinformatik und Raumfahrttechnologieentwicklung berichtet hat, dass 77 Prozent der Brandherde im Norden in Waldgebieten, 18 Prozent in landwirtschaftlichen Gebieten und 5 Prozent in Stadtgebieten liegen.

„Diese Brandherde werden entweder durch Waldbrände, die Verbrennung von Müll oder landwirtschaftliches Gestrüpp verursacht“, sagte Pinsak Suraswadi, der Generaldirektor des Ministeriums.

„Das Ministerium hat die lokalen Behörden in 17 Provinzen des Nordens aufgefordert, auf Feuer zu achten und das Verbrennen von Gegenständen zu verbieten, das eine der Hauptursachen für die PM2,5-Belastung ist“, so Khun Pinsak.

PM2,5 bezieht sich auf Staubpartikel, die einen Durchmesser von 2,5 Mikrometern oder weniger haben und leicht eingeatmet werden können. Feinstaubpartikel werden mit vielen chronischen Krankheiten in Verbindung gebracht, darunter akute Lungen- und Herzprobleme.

Khun Pinsak sagte, dass das Ministerium die Abteilung für Nationalparks, Wildtiere und Pflanzenschutz angewiesen habe, die vorübergehende Schließung von Nationalparks in Erwägung zu ziehen, die von Waldbränden bedroht sind, und die Patrouillen zum Schutz der Bevölkerung zu verstärken.

Bislang wurden acht Nationalparks und Wildschutzgebiete im Norden geschlossen, nämlich Lum Nam Pai in Mae Hong Son, Pha Daeng, Op Luang und Omkoi in Chiang Mai, Tham Pha Thai in Lampang, Mae Ping in Lamphun, Si Nan in Nan und Mae Tuen in Tak. Nur die Besucherzentren an diesen Orten bleiben geöffnet.

Die Smog-Notfallteams des Ministeriums im Norden wurden angewiesen, in Bereitschaft zu bleiben und die Situation genau zu beobachten. Die Beamten müssen die neuesten Updates und Vorhersagen des thailändischen Wetterdienstes, der Air4Thai-Webseite und -App verfolgen und die Situation alle drei Tage neu bewerten.