Written by: Redaktion DER FARANG | 03/04/2019

HUA HIN: Hunderte Feuerwehrleute bekämpfen seit Montagabend einen verheerenden Waldbrand, der mehrere Wohnsiedlungen bedrohte.

Das Feuer war in der Nähe des Wat Samor Prong ausgebrochen. Und im Nu breiteten sich die Flammen in dem trockenen Unterholz auf zehn Quadratkilometer aus. In der hügeligen Gegend von Samor Prong bedrohte der Brand die Siedlungen Thippawan 5, Tropical Hill und Highland Sea View. Um 20 Uhr rief der Chef der Provinz Prachuap Khiri Khan den Notstand aus und forderte beim Bezirksleiter von Hua Hin und beim Bürgermeister von Hu Hin Unterstützung. In den Morgenstunden, so berichtete „Daily News“, war das Feuer weitgehend unter Kontrolle. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.