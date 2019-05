Von: Redaktion DER FARANG | 07.05.19

MAE HONG SON: Ein Waldbrand hätte am Sonntagabend fast den verehrten Schrein Guan Yin zerstört. Das Feuer brach gegen 19 Uhr im Wald hinter dem Schrein im Dorf Pang Moo aus und überraschte Bewohner und Autofahrer. Feuerwehrleute gruben schnell eine Pufferzone von zehn Metern Breite zum Schrein und zu den Häusern. So konnten sich die Flammen zu bewohnten Gebäuden nicht weiter ausbreiten.

Fast gleichzeitig entstand auf einem Berggipfel in der Nähe von Ban Mai Ngae ein Feuer, das sich in den Dörfern Ban Pong Daeng und Ban Soppong ausbreitete und etwa 50 Rai Wald zerstörte. Laut Kampanat Prajongpim, Chef der Waldfeuerwache in Mae Sariang, sind die Brände offenbar durch Dorfbewohner entstanden, die Unkraut und Blätter verbrannten. Kampanat kritisierte Dorfbewohner, die in Wäldern Feuer legten in der Hoffnung, so bei den nächsten Regenfällen das Wachstum von Pilzen zu fördern.

Die Waldbrände in Mae Hong Son haben wieder zugenommen, nachdem am 30. April das Verbot endete, Unkraut zu verbrennen und Felder anzuzünden. Das führte auch zu einer Zunahme der Luftverschmutzung.