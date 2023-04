Waldbrand bedroht Krankenhaus in Mae Chan

Von: Björn Jahner | 14.04.23

CHIANG RAI: Beamte im Bezirk Mae Chan in Chiang Rai sind darauf vorbereitet, Patienten aus dem Bezirkskrankenhaus in andere Krankenhäuser in der nördlichen Provinz zu verlegen, falls ein Feuer auf dem Berg Doi Jorakae zu einer Gesundheitsbedrohung wird, so Beamte des Gesundheitszentrums der Provinz am Donnerstag (14. April 2023).

„Das Feuer brach etwa 15 Kilometer vom Maechan-Krankenhaus entfernt aus“, so die Beamten, die den Brand rund um die Uhr überwachen.

Das Maechan-Krankenhaus ist mit Luftreinigern ausgestattet, um die Gesundheit der Patienten und des Personals zu gewährleisten, und ist darauf vorbereitet, Patienten gegebenenfalls in andere Krankenhäuser zu verlegen, so die Beamten.

Die Provinzbeamten teilten den Bewohnern des Bezirks auch mit, dass sie auf Waldbrände und PM2,5-Luftverschmutzung vorbereitet sind. PM2,5 bezieht sich auf Feinstaub in der Luft. Er wird mit einem frühen Tod durch Herz- und Lungenerkrankungen in Verbindung gebracht.

Der Brand auf dem Berg Doi Jorakae brach am Mittwoch gegen 20.30 Uhr aus, wie aus einem Beitrag auf der Facebook-Seite „Doctor Kluay“ hervorgeht.

Feuerwehrleute, Gemeindevorsteher und Freiwillige trafen gegen 21.50 Uhr am Brandort ein, um das Feuer zu löschen, heißt es auf der Seite.

Um 06.00 Uhr morgens am Donnerstag war das Feuer unter Kontrolle.

Die PM2,5-Werte im Mueang-Distrikt von Chiang Rai stiegen am Donnerstag auf 159 Milligramm pro Kubikmeter an, wie das Pollution Control Department mitteilte.

Der thailändische Grenzwert liegt bei 50 Milligramm pro Kubikmeter.