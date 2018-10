Von: Redaktion DER FARANG | 31.10.18

PHAYAO: Ein weithin bekannter Wahrsager hat Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha während dessen Besuch in der Provinz Phayao vorausgesagt, er werde lange Zeit der Führer des Landes bleiben.

Bei einem kurzen Treffen mit dem Premierminister beschrieb der 78-jährige Kaewmoon Bua-ngern, ein bekannter Handleser in Phayao, General Prayut als willensstark und großzügig und sagte voraus, dass er in all seinen Bemühungen erfolgreich sein werde. Der Wahrsager nahm auch das Temperament des Regierungschefs zur Kenntnis, der General neige dazu, hitzköpfig und aufbrausend zu sein. Prayut lächelte bei den Vorhersagen und unterbrach den Wahrsager: „Das ist genug, keine Notwendigkeit, meine Handfläche weiter zu lesen. Zu wissen, dass ich erfolgreich sein werde, ist genug ", sagte der General und umarmte Kaewmoon.