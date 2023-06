Von: Björn Jahner | 05.06.23

Pita Limjaroenrat (l.) und Paetongtarn Shinawatra (r.) auf der Pride Parade in Bangkok. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Die epochale Veränderung, die durch die Wahlen im letzten Monat ausgelöst wurde, schlug am Sonntag (4. Juni 2023) bei der „Bangkok Pride Parade“ zu Buche, als die Führer der künftigen Koalitionsregierung in farbenfrohen Hemden auftauchten, um die gleichgeschlechtliche Ehe und die Rechte der Geschlechtsidentität zu unterstützen.

Der Vorsitzende der Move Forward Party und Anwärter auf das Amt des Premierministers, Pita Limjaroenrat, trug ein Regenbogenhemd, während Paetongtarn Shinawatra von der Pheu Thai Party ein schwarzes Oberteil mit schillernden Farben trug und damit die sozialen Medien Thailands in Aufruhr versetzte.

Die thailändischen Wähler haben sich bei den Wahlen am 14. Mai 2023 in großer Zahl für die beiden pro-demokratischen Parteien ausgesprochen und damit den vom Militär unterstützten Politikern, die seit dem Putsch von 2014 an der Regierung sind, eine vernichtende Niederlage zugefügt.

Foto: epa/Narong Sangnak

Die Mode von Khun Pita und Khun Paetongtarn sorgte auch dafür, dass sich die Fans fragten, welche Marken sie trugen.

„Nation TV“ berichtete, dass Khun Pita ein Hemd aus der Frühjahr/ Sommer-Kollektion 2022 von Paul Smith trug. Aufmerksame thailändische Netizens wiesen darauf hin, dass die Kollektion für Frauen bestimmt ist und er damit wahrscheinlich sein Engagement für Menschenrechte und Vielfalt signalisieren wollte.

Khun Paetongtarn trug derweil ein Hemd aus der Retro-Kollektion der britischen Marke Rixo im Stil des Great Gatsby. Der leichte Stoff war perfekt für das heiße und feuchte Wetter in Bangkok.

Foto: epa/Narong Sangnak

Khun Pita und Khun Paetongtarn nahmen an der Parade teil und sprachen auch zu den Tausenden von LGBTQ+-Teilnehmern, wobei sie versprachen, Gesetze zur Förderung der gleichgeschlechtlichen Ehe und der Rechte der Geschlechtsidentität einzuführen, sobald ihre neue Regierung gebildet ist.

Die „Bangkok Pride Parade 2023“ fand im Rahmen der weltweiten Feierlichkeiten zum Pride-Monat statt, der nun jedes Jahr im Juni zum Gedenken an den Stonewall-Aufstand von 1969 in Manhattan, New York, abgehalten wird, als sich LGBTQ+-Personen gegen Diskriminierung und Unterdrückung erhoben.