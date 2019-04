Von: Redaktion DER FARANG | 24.04.19

BANGKOK: Die Wahlkommission (EC) hat am Dienstag entschieden, den Vorsitzenden der Partei Future Forward Thanathorn Juangroongruangkit zu verklagen, weil er als Kandidat für die Parlamentswahl gegen die Verfassung verstoßen hat.

Die EC geht davon aus, dass Thanathorn 675.000 Aktien an der V-Luck Media Company besaß und immer noch Anteile an der Mediengesellschaft hielt, als er sich für die Parlamentswahlen anmeldete. Dies ist von der Verfassung verboten, und Thanathorn könnte jetzt als gewählter Mandatsträger disqualifiziert werden. Thanathorns Anwalt sagte am Dienstag, sein Mandant habe das Gesetz vollständig befolgt, da er am 8. Januar alle Anteile an der Medienfirma übertragen hatte.