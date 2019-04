Written by: Redaktion DER FARANG | 09/04/2019

BANGKOK: Aktivisten wollen am Dienstag bei der Nationalen Antikorruptionskommission (NACC) einen Antrag auf Untersuchung stellen, ob die Wahlkommissare gegen die Verfassung und andere Gesetze verstoßen haben.

Srisuwan Janya, Generalsekretär der Organisationen zum Schutz der thailändischen Verfassung, erklärte am Montag, die Aktivisten-Gruppe würde die Petition in der NACC-Zentrale in Nonthaburi einreichen. In der Petition werden Verstöße gegen alle sieben Mitglieder der Wahlkommission erhoben. Srisuwan sagte weiter, die Gruppe werde Beweise und die Namen von Wählern und Zeugen zu den mutmaßlichen Verstößen vorlegen. Die Gruppe möchte, dass die NACC die Angelegenheit an Staatsanwälte weiterleitet, die die Verstöße der Wahlkommission vor die Strafkammer des Obersten Gerichts für politische Amtsträger bringen. „Wenn das Gericht den Fall annimmt, müssen die sieben Kommissionsmitglieder ihre Arbeit einstellen, bis ein Urteil gefällt wird", erläutert Srusuwan.