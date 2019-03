Von: Redaktion DER FARANG | 28.03.19

BANGKOK: Aufgrund von Beschwerden über Unregelmäßigkeiten in einigen Wahlkreisen wird die Wahlkommission (EC) die Ergebnisse nach der Zählung der verbleibenden 5 Prozent Stimmen vorerst nicht bekanntgeben.

Mindestens sieben politische Parteien haben sich am Mittwoch bei der EC beschwert und eine Erklärung für das langsame Tempo der Stimmzähler verlangt. Die Kommission werde sich die Zeit nehmen, um alle 146 Beschwerden zu untersuchen, sie aber noch vor Ablauf der offiziellen Frist für die Bekanntgabe der Wahlergebnisse am 9. Mai veröffentlichen, sagte EC-Generalsekretär Jarungwit Phumma. Die Kommission werde die Stimmen aller Kandidaten prüfen und die Ergebnisse und andere Informationen über die Abstimmung der Öffentlichkeit mitteilen. Sechs Parteien - Pheu Thai, Future Forward, Seri Ruam Thai, Prachachart, Puea Chat und Phalang Puangchon Thai - hatten eine an die EC gerichtete Petition unterschrieben, in der sie die Agentur auffordern, die vollständige Stimmenzahl sofort offenzulegen, auch die 1.542 Stimmen aus Neuseeland, die erst nach dem Wahlsonntag eingetroffen waren. Die Demokratische Partei hat die EC aufgefordert, die Rechte der thailändischen Wähler in Neuseeland zu respektieren, nachdem die Kommission entschieden hat, sie nicht zu berücksichtigen.

Die New Economics Partei hat am Mittwoch die Kommission gebeten, die Anzahl der Sitze nach der Parteiliste zu berechnen. Die Sprecherin von Future Forward, Pannika Wanich, sagte, die Leistung der Kommission verdiene nicht das Budget von 5,8 Milliarden Baht, das ihnen aus Steuergeldern zugeteilt wurde. „Bei früheren Wahlen kannten die Menschen die endgültigen Ergebnisse innerhalb von sieben Stunden nach Schließung der Wahllokale", sagte sie.