Written by: Redaktion DER FARANG | 27/10/2020

BANGKOK: Die Wahlkommission (EK) will Strafanzeige gegen den ehemaligen Vorsitzenden der Partei Future Forward (FFP), Thanathorn Juangroongruangkit, erstatten, weil er seiner Partei im Januar und April 2019 Darlehen in Höhe von 191 Millionen Baht gewährt hatte. 15 führende Mitglieder sollen sich vor Gericht verantworten, weil sie das Darlehen angenommen hatten.

Artikel 72 des Parteiengesetzes verbietet es politischen Parteien, Geld- oder Sachspenden aus Quellen entgegenzunehmen, von denen sie wissen, dass sie unrechtmäßig sind oder dass sie begründete Zweifel haben. Es verbietet auch die Entgegennahme von Spenden einer Einzelperson von mehr als 10 Millionen Baht pro Jahr.

Im Dezember 2019 hatte die EK beim Verfassungsgericht die Auflösung der Partei Future Forward beantragt. Das Gericht ordnete daraufhin am 21. Februar die Auflösung der Partei an und verbot ihrem Vorsitzenden und 15 Parteivorständen für 10 Jahre jegliche politische Aktivitäten. Dies veranlasste Thanathorn, zurückzutreten und seine „Progressive Movement” zu gründen, während Abgeordnete von Future Forward unter der Führung von Pita Limjaroenrat am 8. März die Partei Move Forward gründeten und versprachen, die Arbeit von Future Forward fortzusetzen.

Die EK erklärte am Montag, dass Thanathorn und 15 Führungskräfte der FFP gegen Artikel 66 des Parteiengesetzes verstoßen hätten, der es einer Einzelperson verbiete, mehr als 10 Millionen Baht pro Jahr an eine politische Partei zu spenden. Der Spender, der gegen diesen Artikel verstößt, wird mit einer Freiheitsstrafe von maximal fünf Jahren oder einer Geldstrafe von 100.000 Baht oder beidem bestraft und für fünf Jahre vom Stimmrecht ausgeschlossen, Empfänger der Spende müssen mit einer Freiheitsstrafe von maximal drei Jahren oder einer Geldstrafe von einer Million Baht rechnen.