Wahlkampf startet - Neuwahl am 19. November

KUALA LUMPUR: Zwei Wochen vor der Neuwahl in Malaysia startet in dem südostasiatischen Königreich am Samstag der Wahlkampf. Viele Politiker und Stimmberechtigte befürchten, dass der derzeitige Monsun mit seinen heftigen Niederschlägen und Überschwemmungen Auswirkungen auf das Votum haben könnten. Allen Bedenken zum Trotz hatte die Wahlkommission den Termin aber kürzlich auf den 19. November gelegt.

Ministerpräsident Ismail Sabri Yaakob hatte im Oktober das Parlament aufgelöst und eine Neuwahl angekündigt. König Abdullah stimmte zu. Vorausgegangen war ein Zerwürfnis zwischen Ismails Partei UMNO und deren Verbündeten. Die Regierungspartei hofft auf einen hohen Wahlsieg und ein stärkeres Mandat, um die politische Landschaft nach Jahren der Wirren zu stabilisieren. Eigentlich hätte die nächste reguläre Abstimmung erst im Mai 2023 angestanden.

Bei der Abstimmung will auch der mittlerweile 97 Jahre alte frühere Ministerpräsident Mahathir Mohamad seinen Parlamentssitz verteidigen. Der langjährige Regierungschef war von 1981 bis 2003 im Amt. Als er von 2018 bis 2020 erneut regierte, war er der älteste Ministerpräsident der Welt. Obwohl er sich nicht offiziell um den Chefposten bewirbt, hatte er kürzlich erklärt, er stehe für das Amt zur Verfügung, «falls es keine geeigneten Kandidaten gibt».

Wahlen in Malaysia stehen oft wegen Unregelmäßigkeiten in der Kritik. So gab es etwa Phantomwähler, Manipulationen von Wählerverzeichnissen und mysteriöse Stromausfälle bei Nachzählungen.