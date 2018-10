Von: Redaktion DER FARANG | 30.10.18

Thailands stellvertretender Ministerpräsident und Verteidigungsminister Pawit Wongsuwan. Foto: The Nation

BANGKOK: Obwohl die Junta einige parteipolitische Restriktionen gelockert hat, sind Wahlkampagnen nach wie vor verboten, warnt der stellvertretende Ministerpräsident Pawit Wongsuwan die Parteien.

Der General, der auch Verteidigungsminister ist, sagte weiter, den Parteien sei es inzwischen erlaubt, Aktivitäten im Zusammenhang mit der Parteibildung und der Anwerbung neuer Parteimitglieder zu entwickeln. Die Wahlkommission werde genau beobachten, ob sich die Parteien an die Wahlroadmap hielten. Prawit kündigte an, dass sich der Militärrat NCPO im kommenden Monat mit den politischen Parteien an einen Tisch setzen werde. Er gab zur Tagesordnung keine Details bekannt.