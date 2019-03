Von: Redaktion DER FARANG | 22.03.19

Wahlplakat der militärnahen Partei Palang Pracharath in Bangkok. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Mehr als 51 Millionen Thais sind am Sonntag, 24. März, aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Die Wahlen werden für Thailand als ein wichtiger politischer Übergang von der Militärdiktatur zur Demokratie gesehen. Es wird einen Wettbewerb zwischen denjenigen geben, die das Land zur vollen Demokratie zurückführen möchten, und denjenigen, die an die politische Rolle des Militärs glauben.



Es sind die ersten Parlamentswahlen des Landes seit 2011 und die ersten seit dem das demokratisch gewählte Yingluck-Shinawatra-Regime im Mai 2014 durch einen Militärputsch gestürzt wurde. Im Jahr 2014 hatte es zwar zwischen politischen Konflikten und Boykott eine schnelle Parlamentswahl gegeben, doch sie wurde später durch das Verfassungsgericht für null und nichtig erklärt.

Jeder hat nur eine Stimme



Am Sonntag gilt das MMP-Vertretungssystem (Mixed Member Proportion). Der Wähler hat nur eine Stimme. Sie gilt sowohl für einen Kandidaten des Wahlkreises als auch für die Kandidaten auf der Parteienliste. Die Anzahl der Abgeordnetensitze, die jede Partei erhält, ist proportional zu der Anzahl der Stimmen, die sie bekommt. Zuerst zählen die Kandidaten einer Partei, die den Wahlkreis gewonnen haben, erst dann wird jeder Fehlbetrag von der Parteienliste ausgeglichen. So ziehen 350 Abgeordnete aus den 350 Wahlkreisen und 150 Abgeordnete von den Parteienlisten ins Parlament. Das neue Wahlgesetzt bevorzugt kleine Parteien.

Der Premierminister wird mit Zustimmung des Parlaments und des vom Militärrat National Council for Peace and Order (NCPO) ernannten Senats aus den Kandidaten gewählt, die die Parteien vor der Wahl benennen mussten. Vom 250-köpfigen Senat wird erwartet, dass er voll und ganz hinter General Prayut Chan-o-cha als Premier steht. Da am Sonntag beim Urnengang kein Erdrutschsieg einer Partei erwartet wird, kann nur über Koalitionen die Ernennung des nächsten Regierungschefs sichergestellt werden. Die magische Abgeordnetenzahl ist 376. Mit 376 Stimmen bei insgesamt 750 (500 Abgeordnete, 250 Senatoren) kann die favorisierte Kandidatin oder der favorisierte Kandidat zum Premierminister/in gewählt werden.



Zünglein an der Waage



Insgesamt haben sich 49 Parteien registrieren lassen. Die Partei Palang Pracharath (PPP) unterstützt eine konservativ nationalistische Politik und den aktuellen Premierminister Prayut Chan-o-cha. Für die Demokratische Partei (DP) hat deren langjähriger Vorsitzender Abhisit Vejjajiva eine Koalition mit der Pheu Thai ausgeschlossen. Er kann sich allerdings unter gewissen Voraussetzungen eine Partnerschaft mit Palang Pracharath vorstellen. Traditionell steht die Partei den Eliten nahe, die den Putsch 2014 befürwortet haben. Die Demokraten könnten mithin zum Zünglein an der Waage werden.



Das Lager der Shinawatra-Anhänger wird von der Partei Pheu Thai (PTP) angeführt. Unterstützt wird sie von mehreren kleinen Parteien. Die PTP musste einen herben Rückschlag hinnehmen, als das Verfassungsgericht die Partei Raksa Chart wegen der Nominierung der ältesten Schwester des Königs als Kandidatin für das Amt des Premierministers per Urteil auflöste. Langjährige Mitglieder der Pheu Thai hatten die Raksa Chart gegründet, um bei der Wahl mehr Kandidaten durchzusetzen. Vor allem bei jungen Menschen ist die neu gegründete Partei Future Forward (FFP) beliebt. Ihr wird eine politische Nähe zur Partei Pheu Thai nachgesagt.



Bei der letzten regulären Parlamentswahl im Jahr 2011 entfielen von den 500 Sitzen auf: Pheu Thai 265, Demokraten 159, Bhumjaithai 34, Chartthai Pattana 19, Chart Pattana Puea Pandin 7, Palung Chon 7, Rak Thailand 4, Matubhum 2, Rak Santi 1, New Democrat 1, Mahachon 1. Die Pheu Thai bildete damals eine Koalition mit Chartthaipattana, Chart Pattana Puea Pandin, Palang Chon, Mahachon und New Democrat.

Erste Ergebnisse um 18 Uhr



Bereits eine Stunde nach Schließung der 92.000 Wahllokale um 17 Uhr sollen nach Angaben der Wahlkommission erste Ergebnisse aus den Wahlkreisen vorliegen. Das inoffizielle Endergebnis (ohne die von den Parteienlisten ins Parlament einziehenden Frauen und Männer) wird gegen 20 Uhr erwartet.