Wahlen beendet

Kommunalwahlen in der Tschechischen Republik. Foto: epa/Filip Singer

PRAG: Energiesorgen haben die Kommunal- und Senatswahlen in Tschechien überschattet. Populisten könnten Beobachtern zufolge profitieren. Es ist der erste Stimmungstest für die liberalkonservative Regierung seit der Parlamentswahl vor knapp einem Jahr.

Überschattet von Energiesorgen und dem russischen Krieg gegen die Ukraine sind in Tschechien die zweitägigen Kommunal- und Senatswahlen zu Ende gegangen. Mit der Schließung der Wahllokale begann am Samstagnachmittag die aufwendige Auszählung. Das vollständige Ergebnis wurde erst für diesen Sonntag erwartet. Die Wahlen gelten als erster Stimmungstest für die liberalkonservative Regierung unter Ministerpräsident Petr Fiala seit der Parlamentswahl vor knapp einem Jahr.

Ein zentrales Thema im Wahlkampf waren die hohen Energiepreise, die durch den russischen Krieg gegen die Ukraine nochmals gestiegen sind. Anfang September waren rund 70.000 Menschen in Prag aus Protest gegen die Regierung auf die Straße gegangen. Das Kabinett reagierte mit einer Strom- und Gaspreisbremse.

Entschieden wird über die Zusammensetzung der mehr als 6000 Stadt- und Gemeinderäte in dem EU- und Nato-Mitgliedstaat. Gleichzeitig werden in einem Drittel der 81 Wahlkreise die Sitze für den Senat, das Oberhaus des Parlaments, neu bestimmt. Die Senatoren werden für sechs Jahre gewählt.

Nach Auszählung eines Teils der Stimmen für den Senat zeichnete sich ein Stichwahlkampf zwischen Regierung und Opposition ab. Es sehe «sehr hoffnungsvoll» aus, sagte Ministerpräsident Fiala in einer ersten Reaktion. Demnach könnten die fünf liberalen und konservativen Koalitionsparteien 21 Kandidaten in die zweite Runde in einer Woche schicken. Die populistische Oppositionspartei ANO des Milliardärs Andrej Babis wäre mit 18 Kandidaten vertreten. Babis hatte die Wahl zu einem «Referendum über die Regierung» erklärt.

Für einen Eklat sorgte der Vorsitzende der ultrarechten Partei Freiheit und direkte Demokratie (SPD), Tomio Okamura. Er habe seinen Wahlzettel aus Protest durchgestrichen und angerissen, sagte er bei der Stimmabgabe. Bereits im Wahlkampf hatte eine Aktivistin den 50-Jährigen bei einem Zwischenfall mit Apfelstrudel beworfen, der sein Ziel aber verfehlte.

In Prag musste Zdenek Hrib von der Piratenpartei um den Posten des Oberbürgermeisters bangen. Erst vor kurzem hatte eine mutmaßliche Korruptionsaffäre um die Verkehrsbetriebe die Hauptstadt erschüttert. Beobachter erwarten eine ähnlich niedrige Beteiligung wie bei der Kommunalwahl vor vier Jahren. Damals gab nur knapp jeder zweite Berechtigte seine Stimme ab. Tschechien hat rund 10,5 Millionen Einwohner.