BERLIN (dpa) - Bei der Wahl zwischen Deutschland und der Türkei zum Ausrichter der Fußball-EM 2024 wird ein wahlberechtigter Funktionär seine Stimme nicht abgeben. Der Schwede Jan-Christer Olsson, Vertreter der European Leagues im UEFA-Exekutivkomitee, werde nicht an der Sitzung am 27. September in Nyon teilnehmen, bestätigte der Verband Europäischer Fußball-Ligen der Deutschen Presse-Agentur. Dies habe gesundheitliche Gründe. Zuvor hatte die ARD-«Sportschau» am Dienstag darüber berichtet.

Damit sinkt die Zahl der wahlberechtigten Funktionäre im Gremium der Europäischen Fußball-Union UEFA auf 17. Gemäß dem Bewerbungsreglement können Stimmen nicht in Vertretung abgegeben werden. Bei Gleichheit entscheidet Kontinentalverbandspräsident Aleksander Ceferin über den Ausrichter der Europameisterschaften in sechs Jahren. DFB-Präsident Reinhard Grindel und Servet Yardimci, türkischer Vertreter im Exko, sind nicht stimmberechtigt.