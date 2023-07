Wahl des neuen Premiers am 13. Juli 2023

Von: Björn Jahner | 06.07.23

BANGKOK: Der neu gewählte Sprecher des thailändischen Parlaments, Wan Muhamad Noor Matha, hat den 13. Juli 2023 als Termin für die Wahl des 30. thailändischen Premierministers festgelegt.

Wan Muhamad gab nach einer Sitzung im Parlament am Mittwoch (5. Juli) bekannt: „Wir haben die Situation mit dem Präsidenten des Senats, Pornpetch Wichitcholchai, besprochen. Er hat zugestimmt, dass die Wahl des 30. thailändischen Premierministers am Donnerstag, 13. Juli 2023 stattfinden wird. Die Abstimmung wird um 09.30 Uhr in der gemeinsamen Sitzung der Nationalversammlung beginnen.“

DER FARANG wird seine Leserschaft über die Ereignisse an diesem für Thailand historischen aber möglicherweise auch turbulenten Tag auf dem Laufenden halten.