Wahl bei Frankreichs Républicains: Mit neuem Chef aus der Krise?

Von: Rachel Boßmeyer (dpa) | 11.12.22

PARIS: Frankreichs Konservative sind nach ihrem desaströsen Ergebnis bei der Präsidentschaftswahl am Boden. Ein neuer Vorsitzender soll es nun richten. Auf die Wahl schaut nicht nur die Rechte. Auch für Präsident Macron steht etwas auf dem Spiel.

Es war ein Desaster für die einst tonangebende französische Volkspartei Les Républicains: Nicht einmal mehr fünf Prozent der Stimmen holte ihre Kandidatin bei der Präsidentschaftswahl im Frühjahr. Ein neuer Vorsitzender soll die am Boden liegende Partei nun wieder nach oben führen, hin zu großem politischen Einfluss. An diesem Wochenende wird er gewählt. Zur Auswahl stehen mit Éric Ciotti und Bruno Retailleau zwei konservative Hardliner. Die Personalfrage dürfte auch Präsident Emmanuel Macron interessieren.

Bereits seit Samstagabend sind gut 91.000 Parteimitglieder der Konservativen zur Abstimmung zwischen den zwei Männern des rechten Lagers der Partei aufgerufen. Der mitunter populistische Abgeordnete Ciotti, auch bekannt als «Monsieur Sicherheit», sicherte sich in der ersten Wahlrunde am vergangenen Wochenende die meisten Stimmen. Der 57-jährige Politiker aus Frankreichs Südosten muss sich vorwerfen lassen, er habe in der Vergangenheit immer wieder die Grenze zwischen Rechten und Rechtsnationalen verschwimmen lassen. So sagte er vergangenes Jahr etwa, er würde den rechtsextremen Präsidentschaftskandidaten Éric Zemmour Macron vorziehen. Sein Herausforderer, der 62-jährige liberalkonservative Senator Bruno Retailleau aus Westfrankreich, gilt als etwas moderater.

Ein Ergebnis der Stichwahl soll am Sonntagabend vorliegen. Während manche Beobachter Ciotti als Favoriten sehen, erwarten andere einen äußerst knappen Ausgang.

Für die Traditionspartei der bürgerlichen Rechten geht es bei dem Votum darum, mit einem neuen Anführer nach den Wahlschlappen der vergangenen Jahre wieder eine klarere inhaltliche Linie zu finden und politisch wieder Fuß zu fassen. Die Konservativen wollen anknüpfen an Zeiten, in denen sie und ihre Vorgängerparteien über Jahrzehnte die politische Landschaft in Frankreich prägten und Präsidenten wie Jacques Chirac und Nicolas Sarkozy stellten. Die linke Tageszeitung «Libération» bescheinigte der Partei zuletzt, im Sterben zu liegen. «Wenn sie nicht um ihre Existenz kämpfen, kämpfen sie dafür, dieser einen Sinn zu geben.» Das Magazin «L'Express» formulierte: «Genau so sehr wie Zusammenschluss braucht sie eine intellektuelle Erneuerung.» Stärkste Oppositionskraft ist in Frankreich mittlerweile die rechtsnationale Partei Rassemblement National (RN) um Marine Le Pen.

Für die Mitte-Regierung unter Präsident Macron hingegen ist die entscheidende Frage, ob Kooperationen mit der neuen Parteispitze möglich sein werden. Denn während Macron die Präsidentschaftswahl noch mit Ach und Krach für sich entscheiden konnte, büßten seine Liberalen bei der folgenden Parlamentswahl im Juni die absolute Mehrheit im Unterhaus mit seinen mehr als 500 Sitzen ein. Für ihre Vorhaben ist die Regierung unter Macron nun auf Stimmen der Opposition angewiesen und hofft dabei vor allem auf die Républicains.

Doch deren 62-köpfige Fraktion in der Nationalversammlung ist in der Frage gespalten. Die einen wollen mit Macron kooperieren, die anderen unnachgiebige Opposition sein. Zugegebenermaßen steht für die ehemalige politische Größe viel auf dem Spiel, will sie sich doch weder vorwerfen lassen, das Land in eine Blockade geführt zu haben, noch ihr eigenes Profil gänzlich verlieren.

Zaghafte Kooperation, ja oder nein? In der Frage kommt es nun wohl auch auf die Linie des neuen Chefs an. Und da könnte es für Macron ungemütlich werden. Konservativen-Generalsekretär Aurélien Pradié, ursprünglich ebenfalls Kandidat um die Parteispitze, galt als einer Zusammenarbeit gegenüber noch am positivsten eingestellt. Allerdings schied er in der ersten Wahlrunde aus. Ciotti schrieb in seiner Bewerbung kämpferisch: «Niemals werden wir uns im Macronismus auflösen.» Und auch von Retailleau verlautete, mit Macron würde er niemals eine Koalition eingehen. Was das für die Républicains in der Nationalversammlung konkret heißt, bleibt abzuwarten.

Nicht ganz unwichtig bei all dem ist wohl auch ein Mann, dessen Name nicht auf dem Wahlzettel steht: Laurent Wauquiez, ehemaliger Parteichef der Konservativen, der nach der Schlappe bei der Europawahl 2019 den Hut zog und diesen nun für die Kandidatur seiner Partei bei der nächsten Präsidentschaftswahl in den Ring werfen will. «Ich sagen Ihnen die Dinge ganz klar und wie ich sie sehe: 2027 werde entweder ich es sein oder Marine Le Pen», zitierte ihn das Magazin «L'Obs». Ciotti zumindest versprach bereits, Wauquiez zum Präsidentschaftsanwärter zu küren, sollte er Vorstand werden.