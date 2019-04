Von: Redaktion DER FARANG | 22.04.19

MAE HONG SON: Trotz des Verbots offener Feuer kommt es in der nördlichen Provinz Mae Hong Son weiterhin zu Bränden in den Wäldern.

Die Behörden hatten in den letzten Monaten mit Bränden und einem dichten Dunst zu kämpfen. Die schwere Luftverschmutzung ist zu einer Bedrohung für die Gesundheit der Bevölkerung geworden. Als Ursache des Smogs wurden illegale Feuer bezeichnet. Laut der Satellitenbilder gab es am Samstag in Mae Hong Son mindestens 23 Hotspots, 13 davon im Bezirk Sop Moei. Gemäß Kampanart Prachongpim, dem Leiter der Waldbrandabteilung von Mae Hong Son, kamen mehrere Teams aus verschiedenen Regionen in die Provinz, um die oft von Menschen verursachten Waldbrände zu löschen. Mindestens zwei Buschfeuer, die am Samstag gelöscht wurden, hatten Menschen verursacht, die in den Bergen Waldprodukte sammelten.