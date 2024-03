Von: Redaktion (dpa) | 19.03.24

FRANKFURT/MAIN: Mario Götze steigt bei der Kings League ein und übernimmt eine Funktion bei einem deutschen Team. Der Termin kollidiert dabei auch mit der Vorbereitung auf die Heim-EM.

Deutschlands WM-Held Mario Götze wird eines der Gesichter der Kleinfeld-Fußballliga Kings League und soll beim deutschen Team Youniors FC als Co-Präsident fungieren. Dies teilte der Verein, der neben Ex-Weltmeister Götze auch von Tiktok-Star Younes vertreten wird, am Dienstag mit. Younes und Götze sollen Deutschland beim zweiwöchigen World Cup ab 26. Mai in Mexiko vertreten. Das ist gleichzeitig die Vorbereitungsphase für die Fußball-EM in Deutschland, die am 14. Juni beginnt.

«Ich freue mich sehr, mit Younes beim Kings World Cup dabei zu sein. Ich hoffe, dass wir ins Finale kommen - ich bin mir sicher, dass wir das schaffen», sagte der 31 Jahre alte Götze in der Mitteilung über das Turnier mit 32 Teams. Scherzend fügte er an: «Vielleicht kann ich dann auf dem Platz helfen, so wie ich es jetzt vor 10 Jahren mit Deutschland getan habe.»

In der A-Nationalmannschaft war Götze zuletzt vor etwa einem Jahr unter Hansi Flick berücksichtigt worden. Unter Flicks Nachfolger Julian Nagelsmann spielte der Siegtorschütze von Rio 2014 keine Rolle mehr.

Bei der von Gerard Piqué gegründeten Kings League, die sich mit Kleinfeld-Fußball und vielen Highlights auf die sozialen Netzwerke konzentriert, sind in Neymar und Zlatan Ibrahimovic inzwischen weitere Stars der Fußballbranche engagiert. Götze und Partner Younes laden nun zu einem öffentlichen Casting ein, um Spieler für Deutschland für den World Cup in Mexiko zu finden.