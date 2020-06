Wada-Präsident Banka entsetzt über McLaren-Enthüllungen

Von: Redaktion (dpa) | 16.06.20

BERLIN: Wada-Präsident Witold Banka ist erschüttert über die Ergebnisse des jüngsten Berichts von Ermittler Richard McLaren zu Korruption und Doping-Vertuschung im Gewichtheber-Weltverband IWF. «Die Wada ist entsetzt über das Verhalten, das durch das McLaren-Untersuchungsteam entlarvt wurde», sagte der Pole in einer Erklärung vom Montag. Die Welt-Anti-Doping-Agentur Wada verurteile alle Eingriffe in Anti-Doping-Verfahren. «Diese Enthüllungen sind für saubere Athleten, für die Wada und für alle Befürworter eines sauberen Sports unglaublich ärgerlich», hieß es weiter.

Der kanadische Jurist McLaren hatte in seinem Report festgestellt, dass es unter dem 81 Jahre alte Ex-Präsidenten Tamas Ajan aus Ungarn in der IWF Doping-Vertuschungen und Korruption auf höchster Ebene gegeben habe. Ausgelöst wurde die Untersuchung im Januar durch eine Dokumentation der ARD, in der auch über finanzielle Unregelmäßigkeiten im Verband berichtet worden war.

McLaren ermittelte unter anderem, dass 40 positive Dopingtests in IWF-Aufzeichnungen «versteckt» gewesen seien und Athleten, deren Fälle vertuscht wurden, später WM-Medaillen gewannen. Ajan habe als «autokratischer Führer» den Vorstand über die Finanzen im Dunkeln gelassen. Der Ungar erhielt Barzahlungen bis zu 100.000 US-Dollar, als Doping-Bußgelder von nationalen Verbänden oder Sponsoren, sagte McLaren. Ajan hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

«Betrüger müssen vor Gericht gestellt werden, und die Wada wird weiterhin sicherstellen, dass alle Fälle von den Unterzeichnern des Welt-Anti-Doping-Kodex ordnungsgemäß weiterverfolgt werden», erklärte Banka. «Wir wollen die Befugnisse, die wir jetzt gemäß den Anti-Doping-Regeln besitzen, voll ausüben», kündigte er an. Die Wada forderte von der IWF, sofortige Maßnahmen in allen aufgedeckten Fällen einzuleiten.