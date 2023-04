TRANG: Auf Koh Kradan, eine malerische Insel in der Provinz Trang, deren Strand kürzlich zum schönsten der Welt gewählt wurde, wächst die Sorge um die Umwelt. So löste das internationale Ranking von worldbeachguide.com einen enormen Zustrom von Touristen aus.

Die Ankünfte auf der Insel sind extrem gestiegen, von 300 auf 2.000 pro Tag, nachdem der World Beach Guide des Vereinigten Königreichs die Insel zum besten Strand des Jahres 2023 gekürt hat.

Das Eiland ist bekannt für seinen palmengesäumten, puderzuckerweißen Sand, sein kristallklares Wasser und seine Korallenriffe, die von Meereslebewesen nur so wimmeln.

Der derzeitige hohe Besucherandrang hat jedoch sowohl bei den Einwohnern als auch bei den Behörden der kleinen Insel in der Andamanensee Besorgnis ausgelöst.

Tourismusminister Phiphat Ratchakitprakarn hat versprochen, mit dem Gouverneur von Trang zusammenzuarbeiten, um Wege zu finden, den Anstieg der Besucherzahlen zu bewältigen.

Dreimonatige Schließung ab Juli

Die Insel und der umliegende Hat-Chao-Mai-Nationalpark werden ab dem 1. Juli 2023 für drei Monate geschlossen, damit sich die Strände, Korallenriffe und das Meeresleben erholen können.

Koh Kradan wurde vor zwei Wochen zum besten der 100 besten Strände der Welt gekürt und setzte sich damit gegen die Konkurrenz einiger der berühmtesten Sandstrände der Welt durch.

Allerdings gibt es nur sieben Unterkünfte auf der Insel – Seven Seas Resort, Mook Lanta Resort, Reef Resort, Koh Kradan Beach Resort, Ao Niang Beach Resort, Kalume Kradan Village und Paradise Lost Resort.

Während des Songkran-Festivals am vergangenen Wochenende waren alle Unterkünfte auf Koh Kradan ausgebucht, und die Nachfrage schwappte auf die 40 Minuten entfernten Inseln Koh Mook und Koh Libong über.

Das Tourismus- und das Umweltministerium haben Anstrengungen zugesagt, um eine Überbelegung zu verhindern und die natürliche Umwelt der Insel vor dem plötzlichen Anstieg der Besucherzahlen zu schützen.

Fünf weitere Thai-Strände in den Top 100

Die meisten Besucher (60 Prozent) sind ausländische Touristen, vor allem aus Europa, die im Durchschnitt 3 bis 5 Nächte bleiben, wie aus den Tourismusdaten hervorgeht. Die restlichen 40 Prozent sind thailändische Touristen.

Fünf thailändische Strände wurden in die Top 100 für 2023 aufgenommen. Neben Koh Kradan auf Platz 1 sind dies Railay Beach in Krabi (9.), Freedom Beach in Phuket (18.), Hat Laem Haad auf Koh Yao Yai in Phang Nga (21.) und Ao Ton Sai auf Koh Tao in Surat Thani (44.).