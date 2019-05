Von: Redaktion DER FARANG | 02.05.19

KHON KAEN: Vertreter des Dienstleisters Provinz Waterworks Authority (PWA) haben sich bei einem älteren Wachmann in dessen kleinen gemieteten Raum entschuldigt, dass er letzten Monat für seinen Wasserverbrauch 309.889,12 Baht zahlen sollte.

Die Vertreter besuchten den 62-jährigen Wachira Chumchon in der Gemeinde Nai Muang. Piyasak Anantarat, Manager von Flexnet Co., das von PWA beauftragte Unternehmen zur Erfassung des Trinkwasserverbrauchs und der Übersendung von Rechnungen an die Verbraucher, sagte, ein Problem im Computersystem des Unternehmens habe zur falschen Rechnung geführt. Falsche Daten seien an einen Außendienstmitarbeiter gesendet worden, der dann die Rechnung verschickt habe. Laut Sumet Waenpracha, PWA-Manager in Khon Kaen, belief sich Wachiras Wasserverbrauch des letzten Monats auf nur 209 Baht. Der Wachmann verdient pro Tag 400 Baht und hofft, dass niemand eine ähnliche Erfahrung machen muss. Er habe von der PWA die Mitteilung erhalten, seine Leitungswasserzufuhr würde bei Nichtbegleichung der hohen Rechnung unterbrochen.