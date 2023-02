BANGKOK: Ein Wachmann eines Nachtclubs in der Khao San Road in Bangkok wurde wegen Körperverletzung angeklagt, nachdem in den sozialen Medien ein Video aufgetaucht war, in dem er einen Ausländer schlägt und ihm Handschellen anlegt.

Die Leitung des Nachtclubs „The Club Khaosan“, in dem sich der Vorfall ereignete, hat sich zwischenzeitlich für den Vorfall entschuldigt.

Gegen den Wachmann wurde eine Anzeige bei der Polizei erstattet, und er wurde wegen eines schweren Verstoßes gegen die Vorschriften des Unternehmens entlassen.

Polizeioberst Sanong Saengmanee, der für das Gebiet zuständige Polizeichef von Chana Songkhram, sagte, dass der Wachmann, der als Thongchai identifiziert wurde, festgenommen und wegen Körperverletzung angeklagt wurde.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Samstag gegen 02.00 Uhr morgens, als Thongchai von einem Clubangestellten darauf hingewiesen wurde, dass ein ausländischer Mann – dessen Identität und Nationalität nicht bekannt sind – eine Wasserflasche gestohlen habe.

Als er von Thongchai zur Rede gestellt wurde, gab der Mann zu, dass er die Flasche im Club entwendet hatte, weil er glaubte, sie sei kostenlos, so die Polizei.

Laut Polizei sagte Thongchai, dass es zu einem Streit mit dem Ausländer gekommen sei. Nach einigen Missverständnissen wurde er wütend, legte dem Ausländer Handschellen an und schlug ihm zweimal ins Gesicht. Ein anderer Wachmann, der als Krisda identifiziert wurde, griff ein und forderte den Verdächtigen auf, aufzuhören, so die Polizei.

Ein Einheimischer, der an dem Club vorbeiging, nahm den Vorfall mit dem Handy auf, der später in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, so die Polizei.

Die beiden Wachmänner wurden später zur Polizeiwache in Chana Songkhram gebracht, wo sie untersucht wurden, bevor der Wachmann wegen Körperverletzung angeklagt wurde. Oberstleutnant Sanong sagte, dass die Polizei nach dem ausländischen Mann suche, um von ihm als Geschädigten Informationen zu erhalten.