Von: Björn Jahner | 01.10.18

Eine pechschwarze Rauchsäule stand am Samstag über dem erst vor wenigen Wochen eröffneten Einkaufszentrum Central Floresta. Fotos: The Thaiger

PHUKET: Noch vor seiner Eröffnung ist eine der Hauptattraktionen des neuen Einkaufszentrums Cenral Floresta am Samstag abgebrannt und sorgte für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdiensten.

Gegen 10.30 Uhr entfachte aus bisher ungeklärter Ursache ein Brand an einem Vulkan-Nachbau, Herzstück des Themenparks „Tribhum“, der noch vor Jahresende eröffnet werden sollte. Da der Vulkan mit einer Plastikhaut überzogen war, breiteten sich die Flammen innerhalb kürzester Zeit aus und brannten das Bauwerk komplett nieder. Die Brandbekämpfer benötigten eine Stunde, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Besucher der Shopping Mall standen zu keiner Zeit in keiner Gefahr, da der Brand in einem Teil des Einkaufszentrums entfachte, der noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist.

Der betroffene Teil des Tribhum-Themenparks brannte bis auf die Grundmauern ab.

Die pechschwarze Rauchsäule über Phukets neuestem und größtem Einkaufszentrum an der Darasamuth-Kreuzung war kilometerweit zu sehen und sorgte unter Facebook-Nutzern für viele Spekulationen, die eifrig Fotos und Videos mit ihren Smartphones von dem Vorfall aufnahmen und auf dem sozialen Online-Netzwerk teilten. Da nicht das Hauptgebäude der Shopping Mall von dem Brand betroffen war, hat das Central Floresta wie gewohnt geöffnet.