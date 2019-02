Nach dem Tauchunfall eines Chinesen vor Koh Racha Yai werden Vorwürfe gegen den Anbieter laut. Foto: The Thaiger

PHUKET: Ein chinesischer Tourist, der am Mittwoch einen Tauchunfall vor der Insel Racha Yai erlitt und zur Behandlung ins Vachira Hospital auf Phuket eingeliefert wurde, soll sich auf dem Weg der Besserung befinden.

Go-Eco Phuket, eine lokale Konversationsgruppe, teilte dem Nachrichtenportal „The Thaiger“ mit, dass sie gegen Mittag über den Vorfall informiert wurde. Der Urlauber hatte einen Tauchkurs bei einem Anbieter auf der Insel belegt. Als während des Tauchgangs der Atemregler des Mannes abrutschte, sollen ihn die Trainer zu schnell an die Wasseroberfläche geholt haben. Die Vermutung liegt nahe, da er zurück an Land Blut spuckte, typisches Symptom einer Embolie. Zudem wurden Vorwürfe laut, dass die Tarierweste des Tauchgastes nicht einwandfrei funktioniert hätte. Go-Eco Phuket bezweifelt, dass es sich bei dem Guide um einen ausgebildeten Tauchlehrer handelte. „Dann“, so ein Sprecher der Gruppe, „wäre es niemals zu einem Vorfall dieser Art gekommen.“ Die Gruppe forderte die Behörden auf, Ermittlungen einzuleiten, um die genauen Umstände aufzudecken, die zu diesem vermeidbaren Unfall geführt haben.