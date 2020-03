Vorübergehende Schließung des Begegnungszentrums Pattaya

Der Leitungskreis des BZ in Naklua hat schweren Herzens entschieden, die deutschsprachige Einrichtung aufgrund der aktuellen Covid-19-Gefahrenlage bis auf Weiteres zu schließen. Foto: Bz

PATTAYA: Wegen der starken Ausbreitung des Coronavirus in Thailand hat die Regierung nun strenge Auflagen für das öffentliche Leben bekanntgegeben, das auch immer mehr öffentliche – auch internationale – Einrichtungen betrifft. So auch das Begegnungszentrum Pattaya (BZ). Aufgrund der aktuellen Gefahrenlage sieht sich der BZ-Leitungskreis dazu gezwungen, die Einrichtung bis auf Weiteres zu schließen und das komplette Programmangebot auszusetzen. Peter Hirsekorn, Vorsitzender des BZ-Leitungskreises, richtet sich mit nachfolgenden Worten an die Leserschaft des Magazins DER FARANG:

Verantwortung gegenüber dem Gastland

„Als deutsche Einrichtung haben wir eine grundsätzliche Verantwortung unserem Gastland und seinen freundlichen Menschen gegenüber, alles in unserer Macht Stehende zu tun, unseren Beitrag zur Verhinderung der Virusverbreitung in Pattaya zu leisten. Als kirchliche Einrichtung haben wir, solange wir es verantworten konnten, den Betrieb bewusst aufrechterhalten, weil die Menschen im Zentrum uns und den sozialen Raum gerade in diesen Zeiten brauchen. Die Worte Dietrich Bonhoeffers – Kirche ist nur da Kirche, wo sie für die Menschen da ist‘ – war dabei unser Leitgedanke.

Verantwortung gegenüber den Gästen des BZ

Der größte Anteil unserer Besucher befindet sich bereits im Rentenalter und zählt damit statistisch zu der besonders gefährdeten Gruppe, falls es zu einer größeren Virusverbreitung in Pattaya kommen sollte. Der Schutz von Leben hat grundsätzlich absolute Priorität.

Deshalb haben sich die Verantwortlichen schweren Herzens dazu entschlossen, das Begegnungszentrum Pattaya bis auf weiteres zu schließen und sämtliche Veranstaltungen und Kursangebote auf unbestimmte Zeit auszusetzen. Wir werden, auch in Abstimmung mit den Beschlüssen der thailändischen Behörden, die künftige Entwicklung genau verfolgen und den Betrieb umgehend wieder aufnehmen, wenn es nach menschlichem Ermessen sinnvoll und verantwortbar erscheint.

Der Vorsitzende sowie die noch in Pattaya verblieben Mitglieder des Leitungskreises stehen telefonisch für Auskünfte und Anfragen zur Verfügung.“

Café bleibt in Eigenverantwortung geöffnet

Das Café der Einrichtung wird vom Pächter Khun Jack bis auf Weiteres in Eigenverantwortung weiter geöffnet. Peter Hirsekorn weist jedoch darauf hin, dass sich der Kirchengemeinderat das Recht vorbehält, die Schließung des Cafés anzuordnen. Beispielsweise dann, wenn andere Restaurantbetriebe dies ebenfalls tun oder wenn dies behördliche Anweisungen vorschreiben oder anraten.