Vortrag: „Smartphone-Kauf in Thailand“

PATTAYA: Am Sonntag, 4. Oktober um 11.00 Uhr findet im Begegnungszentrum Pattaya (BZ) an der Naklua Road ein Informationsvortrag zum Thema „Smartphone-Kauf in Thailand“ statt.

Ein neues Smartphone kann in Thailand günstiger sein als ein Abendessen beim Lieblingsitaliener um die Ecke, aber auch so viel kosten wie ein gebrauchter Kleinwagen! Der Referent Andreas Oesterle wird den Teilnehmern die technischen Unterschiede der neuesten Technologien erklären und die zur Kaufentscheidung notwendigen Fachbegriffe erläutern.

Die Teilnahme ist frei, es wird jedoch um eine Spende von 50 Baht für das BZ gebeten. Mehr über das Kursangebot und Wochenprogramm erfahren Sie im BZ-Blog.

Begegnungszentrum Pattaya, Naklua Road (zw. Soi 11 & Soi 13 / „Soi Borussia Park“). Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 11.00 bis 19.00 Uhr, Sonntag von 10.00 bis 17.00 Uhr. Standort auf Google Maps.