Am Mittwoch, 17. März findet im Auditorium des Goethe-Instituts Thailand, 18/1 Soi Goethe, Sathon 1, ein Vortrag vom medizinischen Direktor der Miskawaan Health Group (MHG) Dr. med. Johannes Wessolly zum Thema „Ganzheitliche Medizin Made in Germany“ statt.

Die Miskawaan Health Group (MHG) ist eine Institution für funktionelle Medizin. Was bedeutet das?

Wir behandeln keine Symtome, sondern deren Ursachen. Das erfordert eine subtile Diagnostik auf dem Gebiet der Genetik, der Molekularbiologie, des Mikrobioms, der Mikronährstoffe, der Mitochondrien, der Hormone und last but not least des Immunsystems.

Auf diese Weise ist es möglich, sowohl in der Prävention als auch in der Therapie ein auf den einzelnen Patienten zugeschnittenes Programm zu entwickeln.

Vor allem bei Krebserkrankungen ist es wichtig, die genetische Charakteristik des Tumors zu kennen und daraus eine Therapie zu entwickeln. Es ist möglich, das für den einzelnen Patienten richtige Medikament herauszufinden und vor allem schädigende Therapien zu vermeiden.

Covid 19 zeigt uns, wie wichtig ein gut funktionierendes Immunsystem ist, aber auch bei Krebs und vielen anderen Erkrankungen spielt das Immunsystem eine entscheidende Rolle. Auf diese beiden Schwerpunkte, individuelle Krebstherapie und Immunsystem, wird Dr. Wessolly in seinem Vortrag besonders eingehen.

Dr. Wessolly ist der Medical Director der Miskawaan Health Group. Er begann bereits vor 25 Jahren in Ludwigsburg bei Stuttgart, die funktionelle Medizin zu propagieren und anzuwenden. Nach seinem Medizinstudium und der Ausbildung zum Anästhesisten in Tübingen hat er sich auf Präventivmedizin spezialisiert und sich ständig im In-und Ausland weitergebildet. Alle Ärzte, die für Miskawaan arbeiten, haben einen Teil ihrer Ausbildung in Ludwigsburg begonnen. So wird sichergestellt, dass wir unserem Anspruch weltweit gerecht werden und überall der gleiche Standard aufrechterhalten wird.

Besuchen Sie den Vortrag von Dr. Johannes Wessolly und lernen Sie mehr über diesen ganzheitlichen und individuellen Therapieansatz. Wir freuen uns auf Sie.

