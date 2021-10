Vorstand des Petersburger Dialogs trifft sich: Pofalla in Moskau

MOSKAU: Nach der Aussetzung des Petersburger Dialogs kommt der Vorstand des deutsch-russischen Verständigungs-Forums an diesem Samstag erstmals wieder zu direkten Gesprächen in Moskau zusammen. An der Sitzung nehmen der deutsche Vorsitzende Ronald Pofalla und der Beauftragte des russischen Präsidenten, Viktor Subkow, teil, wie die Geschäftsstelle in St. Petersburg mitteilte. Bei den Gesprächen geht es auch um die Spannungen zwischen beiden Ländern, nachdem Russland mehrere deutsche Nichtregierungsorganisationen für unerwünscht erklärt hat, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

Pofalla hatte im Juli mitgeteilt, die Veranstaltungen des Petersburger Dialogs blieben wegen politischer Spannungen ausgesetzt. Grund für den Schritt war das faktische Arbeitsverbot einiger deutscher Organisationen, die sich für eine stärkere Zivilgesellschaft in Russland einsetzen. Bei ihren Gesprächen in Moskau hoffen die deutschen Teilnehmer nun auf Erklärungen für die Gründe des umstrittenen russischen Vorgehens gegen die NGO.

Der Kreml hatte stets weiter Bereitschaft zum Dialog signalisiert - gerade in politisch schwierigen Zeiten. Auch der bei den Gesprächen in Moskau anwesende Russland-Beauftragte der Bundesregierung, Jochen Saathoff, fordert in der Oktober-Ausgabe der Zeitung des Petersburger Dialogs: «Zusammenarbeit muss trotz aller Interessengegensätze selbstverständlich sein.»

Für Politik und Zivilgesellschaft müsse es darum gehen, das Trennende zu überwinden, meinte der SPD-Politiker. «Nach den Wahlen in Russland und Deutschland sollte die politische Agenda weniger davon bestimmt werden, wie wir uns voneinander abgrenzen», schrieb der Koordinator für die zwischenstaatliche Zusammenarbeit mit Russland, Zentralasien und den Ländern der Östlichen Partnerschaft.

Die nächste Hauptveranstaltung des Petersburger Dialogs - ursprünglich am 14. und 15. Oktober in Kaliningrad (früher Königsberg) geplant - soll es von deutscher Seite aus nur geben, wenn alle Organisationen daran teilnehmen können. Den Petersburger Dialog hatten vor 20 Jahren Russlands Präsident Wladimir Putin und der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder ins Leben gerufen.