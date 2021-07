Von: Björn Jahner | 04.07.21

BANGKOK: Jeder gesunde Mensch hat zwei Nieren. In ihrer Funktion als Filter und Reinigungsanlage des menschlichen Körpers übernehmen sie lebenswichtige Aufgaben. Dazu gehören die Ausscheidung von Stoffwechselendprodukten und Giftstoffen über den Urin, die Regulierung des Wasser- und Elektrolythaushalts sowie die Bildung lebenswichtiger Hormone. Wenn die Nierenfunktion beeinträchtigt ist, z.B. durch Krankheit, kann es zu schweren Problemen für die Gesundheit kommen. Doch auch hier gilt: Vorbeugen ist besser als heilen – und zwar in Form eines regelmäßigen Nieren-Screening.

Als Teilgebiet der Inneren

Medizin befasst sich die Nephrologie in erster Linie mit der Prävention, Diagnos­tik, Therapie und Nachsorge von Nierenerkrankungen. Der Begriff setzt sich aus den beiden griechischen Wörtern „Nephros“ und „renal“ zusammen: „Nephros“ bedeutet „Niere“ und „Renal“, abgeleitet vom lateinischen Wort „Ren“, bedeutet „die Niere betreffend“.

„Klein, aber oho“ – so lassen sich die beiden bohnenförmigen Ausscheidungsorgane wohl am treffendsten beschreiben, die sich links und rechts neben der Wirbelsäule befinden. Denn im Vergleich mit anderen Organen des menschlichen Körpers sind die Nieren geradezu winzig. Ein kilometerlanges Röhren- und Filtersystem sorgt dafür, dass sie trotz ihrer geringen Größe alle ihre umfangreichen Aufgaben zuverlässig ausführen können.

Hauptaufgaben der Nieren

Harnausscheidung von Endprodukten aus dem Stoffwechsel von Eiweißen und Fetten

Ausscheidung von Fremdstoffen, z.B. Medikamente und Schadstoffe, die mit den Mahlzeiten eingenommen werden

Aufrechterhaltung des Säure-Basen-Gleichgewichts.

Regulierung des Wasserhaushalts

Steuerung des Blutdrucks durch die Bildung des Enzyms Renin

Bildung des Hormons Erythropoetin, das zur Bildung der roten Blutkörperchen benötigt wird

Bildung von Vitamin D, wichtig für die Aufnahme von Calcium aus dem Darm und der optimalen Calciumversorgung der Knochen

Nierenerkrankungen können schwere gesundheitliche Probleme nach sich ziehen – bis hin zum Tod. Fällt nur eine der beiden Nieren aus, übernimmt in der Regel die andere ihre Funktion. Ganz anders verhält es sich, wenn beide Nieren quittieren: Dann besteht akute Lebensgefahr und man spricht von einem akuten Nierenversagen.

Die gute Nachricht ist: Auch wenn Nierenerkrankungen immer noch fast bei jedem zweiten Betroffenen tödlich enden, kann ein schwerer Krankheitsverlauf verhindert werden. Das setzt jedoch voraus, dass die Erkrankung rechtzeitig entdeckt und behandelt wird – und genau hier liegt das Problem. Da im Frühstadium der Erkrankung meistens keine Symptome auftreten, bleiben Nierenprobleme oft für lange Zeit unentdeckt. Denn eine chronische Nierenerkrankung ist ein langer und in der Regel schleichender Prozess, bei dem die Nieren langsam ihre Funktionsfähigkeit verlieren.

Umso wichtiger ist deshalb die Vorbeugung mit einem regelmäßigen Nieren-Screening.

Nieren-Screening kann Leben retten

Bei einer Risikobewertung für Nierenerkrankungen durch Experten des Nierenzentrums des Bumrungrad International Hospital werden alle Hochrisikofaktoren überprüft und – je nach Ergebnis – vorbeugende Maßnahmen ergriffen

Da Nierenerkrankungen im Frühstadium in der Regel keine Symptome aufweisen, sind sich viele Menschen nicht dem Vorhandensein der Erkrankung bewusst. Ein regelmäßiges Nieren-Screening schafft Gewiss­heit und bietet Aussicht auf Genesung, wenn die Krankheit von Anfang an behandelt wird.

Die Behandlung eines Nierenleidens im Frühstadium kann das Fortschreiten der Krankheit effektiver verlangsamen und die Notwendigkeit einer Dialyse oder Nierentransplantation hinauszögern

Ein regelmäßiges Nieren-Screening wird deshalb auch asymptomatischen Patienten – unabhängig vom Alter – empfohlen. Neben der Nierenfunktion wird auch das Vorhandensein von etwaigen Risikofaktoren überprüft, die eine Nierenerkrankung begünstigen können

Risikofaktoren für Nierenschäden

Diabetes

Hoher Blutdruck

Hohes Alter

Familienanamnese chronischer Nierenerkrankungen

Kardiovaskuläre Erkrankungen (Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems)

Übergewicht oder Fettleibigkeit

Nikotinsucht

Nieren-Check-up von Bumrungrad

Wer auf Nummer sicher gehen will, kann ein Nieren-Screening von den Nephrologie-Spezialisten von Bumrungrad International durchführen lassen. Das Grundpaket kostet 4.550 Baht und eignet sich sowohl für Risikogruppen als auch für jede Person, die sich um ihre Gesundheit sorgt. Das Screening-Paket umfasst ausschließlich Leistungen, die mit der Untersuchung in Verbindung stehen und kann nicht mit anderen Angeboten, Rabatten oder Werbeaktionen kombiniert werden.

