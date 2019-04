Von: Redaktion DER FARANG | 07.04.19

KOH SAMUI: Mit einem mulmigen Gefühl haben Touristen bei der Ausreise am Koh Samui Airport neue Hinweisschilder der Immigrationspolizei registriert. Selbst bei einem einzigen Tag Overstay – auf Deutsch die Überziehung des Visums oder Aufenthaltes – wird mit einem Thailandverbot gedroht.

Demzufolge könnten schusselige Urlauber in Bedrängnis geraten, die nur einen oder zwei Tage lang ihre Ferien überzogen haben. Auf dem neuen Schild steht klipp und klar: kein Pardon für Overstay und als mögliche Folge ein Eintrag auf der schwarzen Liste. Ob die Drohung für Urlauber gemütsfördernd ist, wird sich in Zukunft zeigen. Der harte Kurs des seit Herbst agierenden Immigrationschefs Surachate Hakparn alias „Big Joke“ ist überall zu spüren, selbst am idyllischen Airport Koh Samui. Die aktuelle Verschärfung steht im Kontrast zu Hinweistafeln, die Ende des vergangenen Jahres thailandweit aufgestellt worden waren und erst bei längerem Overstay Strafen ausweisen.