Vorfreude, Jubel, Fehler, Kritik - Ende: Vettel und Ferrari

BERLIN: Sebastian Vettels Mission bei Ferrari nimmt ein unrühmliches Ende. Ein Blick auf ein paar besondere Daten bis zur Bekanntgabe der Trennung nach dieser Formel-1-Saison:

WEG FREI FÜR FERRARI: Am 4. Oktober 2014 teilen Red Bull und Sebastian Vettel mit, dass es ihre letzte gemeinsame Saison sein wird. «So eine Entscheidung trifft man ja nicht über Nacht. Wie Sie sich vorstellen können, ist es immer ein großer Schritt, wenn so eine Beziehung zu einem Ende kommt», sagte Vettel. «Es ist nicht das erste Mal in den vergangenen Jahren, dass ich die Möglichkeit habe, etwas anders zu machen. Es fühlt sich aber jetzt so an, als sei es der richtige Zeitpunkt.»

DIE BEKANNTGABE: Am 20. November 2014 steht fest: Vettel wechselt zu Ferrari. «Für mich geht damit ein langer Kindheitstraum in Erfüllung», sagt er. Vettel hat einen Vertrag für drei Jahre unterschrieben. «Schon als kleiner Junge war Michael Schumacher in seinem roten Auto mein größtes Idol, und dass ich eines Tages einmal die Chance habe im Ferrari fahren zu dürfen, ist eine unglaublich große Ehre.»

ERSTER SIEG MIT FERRARI: Es geht schneller als erwartet. Am 29. März 2015 gewinnt Vettel den Großen Preis von Malaysia. «Das ist ein phänomenaler Tag, das ist etwas ganz besonderes. Ich bin unglaublich stolz.» Vorbild Schumacher hatte seinen Premierensieg für die Scuderia erst im siebten Einsatz geschafft.

ERSTE SAISON: Vettel gelingen noch zwei weitere Siege (Ungarn und Singapur). Er wird WM-Dritter hinter Lewis Hamilton und Nico Rosberg von Mercedes.

DER RÜCKSCHLAG: Nach der ermutigenden Auftaktsaison geht Vettel 2016 bei den Siegen leer aus. In einer kompletten Saison war ihm das zuvor nur einmal passiert: 2014 in seinem letzten Red-Bull-Jahr.

NEUER VERTRAG: Am 26. August 2017 am Rande des Großen Preises von Belgien verkündet Ferrari die Vertragsverlängerung mit Vettel. Wieder sind es drei Jahre, Ende damit nach der Saison 2020. Am Tag der Bekanntgabe stellt Konkurrent Hamilton in Spa die Rekord-Polemarke von Schumacher (68) ein.

NEUER VERSUCH: Nach fünf Siegen 2017 und dem zweiten WM-Platz hofft Vettel auf den Titel 2018. Doch es reicht wieder nicht. Wieder fünf Siege, wieder geschlagener Zweiter. Die Kritik nimmt zu, Vettel leistet sich gegen den immer stärker werdenden Hamilton zu viele Fehler. Beispielhaft das Heimrennen auf dem Hockenheimring: In Führung liegend kommt er von der Strecke ab und kracht in die Reifenstapel.

NEUER TEAMKOLLEGE: Kimi Räikkönen muss gehen. Einst Nachbarn und Badminton-Kontrahenten, immer noch gute Kumpels. Der mittlerweile 40 Jahre alte Finne war Wohlfühl-Faktor für Vettel. Er fügte sich in seine Rolle als Helfer, machte keine Spielchen. Räikkönen wurde für Charles Leclerc zu Alfa Romeo geschickt. Vettel bekam einen zehn Jahre jüngeren, hochbegabten und nicht minder ehrgeizigen und selbstbewussten Teamkollegen für die Saison 2019. Die personifizierte Zukunft Ferraris.

NEUER VERTRAG - FÜR LECLERC: Kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres das nächste deutliche Signal: Ferrari stattet Leclerc mit einem neuen Vertrag bis Ende 2024 aus. Er hatte sich im WM-Kampf 2019 vor Vettel eingereiht und klar gemacht: Hier bin ich. Das Teamduell war zum giftigen Zweikampf geworden. In Brasilien fuhren sich beide in die Autos. Vettel wurde mit nur einem Sieg in seinem fünften Ferrari-Jahr WM-Fünfter. Schumacher hatte im fünften Jahr den ersten Titel mit der Scuderia geholt.

DAS ANGEKÜNDIGTE ENDE: Am 12. Mai 2020 gibt Ferrari bekannt, dass Vettel keinen neuen Vertrag bekommt.

Sebastian Vettel im Kurzporträt

Sebastian VETTEL (Heppenheim)

Team: Ferrari Startnummer: 5 geboren am: 3. Juli 1987 in Heppenheim Erster Grand Prix: 17. Juni 2007 GP USA Erster GP-Sieg: 14. September 2008 GP Italien GP-Teilnahmen: 241 Siege: 53

Podiums-Plätzierungen: 120

Pole Positionen: 57

Punkte: 2985

Rennställe: BMW-Sauber (2007), Toro Rosso (2007 bis 2008), Red Bull (2010 bis 2014), Ferrari (2015 bis 2020)

Größte Erfolge: 4x Weltmeister (2010, 2011, 2012, 2013)

Sonstiges: Verheiratet, Vater von drei Kindern, lebt seit Jahren mit seiner Familie in der Schweiz auf einem ehemaligen Bauernhof.