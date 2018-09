Vorfreude auf olympische Jugendspiele im Senegal

Von: Redaktion DER FARANG | 08.09.18

LAUSANNE (dpa) - Afrika darf sich auf die olympischen Jugendspiele 2022 freuen. «Exzellente Neuigkeiten», schrieb das Online-Portal Sud online nach der Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees für den Senegal als Gastgeber.

Das IOC-Exekutivkomitee hatte das westafrikanische Land am Freitag vor den weiteren Kandidaten Botsuana, Nigeria und Tunesien als Gastgeber empfohlen. Die Entscheidung wird voraussichtlich bei der IOC-Session am 8. und 9. Oktober in Buenos Aires getroffen. Afrika darf damit erstmals olympische Wettbewerbe austragen.

IOC-Präsident Thomas Bach sagte: «Es ist Zeit für Afrika. Afrika ist die Heimat vieler erfolgreicher und bekannter olympischer Athleten. Afrika ist ein Kontinent der Jugend. Deshalb wollen wir die olympischen Jugendspiele 2022 nach Afrika und in den Senegal bringen.» Während der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang im Februar hatte sich die IOC-Session einstimmig dafür ausgesprochen, die Jugendspiele nach Afrika zu vergeben.

2022 werden zum vierten Mal olympischen Sommer-Jugendspiele ausgetragen. Der Senegal plant, die Wettbewerbe in der Hauptstadt Dakar, in Diamniadio und in Saly auszutragen.