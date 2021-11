Vorbericht ist noch nicht fertig und irrtümlich in den Dienst gesendet worden. Der Bericht entfällt ersatzlos. ZURÜCKZIEHUNG - 02.12.//K.-u.-k-Serie bei RTL: Die neue «Sisi» stammt vom Vierwaldstättersee

Von: Gregor Tholl (dpa) | 14.11.21

«Sissi» mit Romy Schneider gehört - zumindest in Mitteleuropa - zu den legendärsten Filmen des 20. Jahrhunderts. Nun hat RTL das Leben der österreichischen Kaiserin zu einer Serie gemacht. Die Hauptrolle spielt eine Schweizerin, die jetzt an der Ostsee wohnt.

WIEN: Die neue Romy Schneider heißt Dominique Devenport und wurde in Luzern statt Wien geboren, der neue Karlheinz Böhm heißt Jannik Schümann. Am 12. Dezember startet die neue Serie «Sisi» (bei RTL+ zum Streamen, «bald» auch im RTL-Fernsehprogramm). In dem Sechsteiler verkörpert die 25-jährige Devenport die legendäre Elisabeth von Österreich (genannt Sisi) und der 29-jährige Schümann Kaiser Franz Franz Joseph I., der fast 70 Jahre herrschte.

Natürlich muss sich jede neue Sisi-Verfilmung mit dem Klassiker «Sissi» und dessen beiden Fortsetzungen («Sissi - die junge Kaiserin» und «Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin») messen lassen. In der 50er-Jahre-Trilogie, die als formvollendeter Kitsch gilt, wurden Schneider und Böhm unter der Regie von Ernst Marischka unsterblich.

Einen vierten «Sissi»-Teil lehnte die junge Romy Schneider Ende der 50er ab - trotz Millionengage. Die Rolle klebe an ihr wie Grießbrei, beschwerte sich die junge Schauspielerin. Bei der RTL-Serie wurde dagegen schon vor Beginn der Veröffentlichung eine zweite Staffel in Auftrag gegeben. Es wird also munter weiter gehen, vielleicht wird «Sisi» das «The Crown»-Gegenstück der RTL-Mediengruppe.

Dominique Devenport: «Wenn ich an Sisi denke, sehe ich vor meinem inneren Auge keine Person, sondern eine Statue, erhöht und von Mythen umrankt. Ich freue mich über die Möglichkeit, ihr mein Gesicht und meine Stimme geben zu dürfen und sie als Mensch zu zeigen: eine junge Frau mit großen Träumen und starken Gefühlen, für ihre eigenen Werte kämpfend.»

Jannik Schümann: «Besonders spannend und herausfordernd an der Rolle Franz finde ich die Vielschichtigkeit der Figur. Nach außen hin scheint der Kaiser ein skrupelloser Monarch zu sein, der jedoch eigentlich nur in einem Käfig gefangen ist, dem er zu entkommen versucht. Seine Emotionen wurden ein Leben lang durch militärische Erziehung unterdrückt, und werden erst jetzt durch Sisi an seiner Seite entdeckt. Den Spagat hinzubekommen zwischen emotionslos und düster auf der einen und liebenswert und unschuldig auf der anderen Seite, sehe ich als meine größte schauspielerische Herausforderung. Außerdem durfte ich mir in der Vorbereitung sehr viele neue Skills aneignen: Reiten, Fechten, Tanzen, Etiketten-Training. Wie cool ist das denn?!»

Vier Monate lang wurde die sechsteilige Serie gedreht - und zwar in Lettland, Litauen, Österreich, Ungarn und auch in Deutschland, wo die Würzburger Residenz und das Berchtesgadener Land als Kulisse dienten.

RTL+ zeigt auch die alten Klassiker mit Romy Schneider Zum Starttermin der neuen "Sisi"-Serie gibt es auch ein Wiedersehen mit Romy Schneider: Ab dem 10. Dezember 2021 bietet RTL+ die drei "Sissi"-Klassiker «Sissi», «Sissi - die junge Kaiserin» und «Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin» zum Abruf an.

Zusätzlich startet am 20. Dezember 2021 der Podcast «Sisi - Ihrer Zeit voraus», der an fünf aufeinanderfolgenden Tagen exklusiv bei AUDIO NOW erscheint und das Leben und Wirken von Kaiserin Elisabeth beleuchten soll.

Weitere «Sisi»-Neuverfilmung von Netflix geplant Auch Netflix arbeitet momentan an einer Neuverfilmung von Sisis Geschichte. Wie Netflix mitteilte, haben die Dreharbeiten für die sechsteilige Serie "The Empress" bereits begonnen. Voraussichtlich ab Frühjahr 2022 sollen Devrim Lingnau und Philip Froissant als Kaiserpaar zu sehen sein.

Produziert wird die 6-teilige RTL+-Event-Serie von Story House Pictures. Produzenten sind Jens Freels und Andreas Gutzeit, der auch als Showrunner fungiert. Mit BETA Film, das den Weltvertrieb übernimmt, bringt ein weiterer starker Partner seine Erfahrung in das Projekt ein. Auch der ORF ist Kooperationspartner, gefördert wird von dem FilmFernsehFonds Bayern und German Motion Picture Fund. Regie führt Sven Bohse. Die Drehbücher schrieben Elena Hell und Robert Krause. Als Headautoren zeichnen Robert Krause und Andreas Gutzeit verantwortlich. Bei RTL Deutschland sind Markus Böhlke der verantwortliche Redakteur und Sylke Poensgen die Executive Producerin, unter der Leitung von Hauke Bartel.

