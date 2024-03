Von: Redaktion DER FARANG | 12.03.24

BANGKOK: Die Wahlkommission hat Koordinationszentren zur Vorbereitung der Senatswahlen in allen Provinzen eingesetzt. Auf der Website der EC-Office am Montag wurde bekanntgegeben, dass 77 Koordinationszentren die Einberufung von Wahlausschüssen überwachen werden. Diese Zentren werden auch andere Vorbereitungen für die bevorstehende Wahl leiten.

Die Einrichtung der Koordinationszentren ist ein entscheidender Schritt zur Durchführung der Senatswahlen auf Distrikt- und Provinzebene. Gemäß den Angaben des EC-Office auf seiner Website, werden die Koordinationszentren für die Ernennung der Wahlausschüsse verantwortlich sein. Diese Ausschüsse sind sowohl auf Distrikt- als auch auf Provinzebene für die Überwachung der Senatswahlen zuständig und berichten etwaige Probleme an die Wahlkommission.

Wahlvorbereitung in vollem Gange

Der amtierende Senat, der nach dem Militärputsch im Jahr 2014 ernannt wurde, wird seine Amtszeit am 11. Mai beenden. Es müssen 200 neue Senatoren durch eine Peer-Wahl unter Kandidaten in 20 Berufsgruppen auf drei Ebenen – Distrikt-, Provinz- und nationaler Ebene – gewählt werden. Die Chefs der provinziellen Wahlbüros werden mindestens 30 Tage vor dem 11. Mai in Abstimmung mit den Provinzgouverneuren und Bezirkschefs die Wahlausschüsse für die Senatswahlen auf Distrikt- und Provinzebene ernennen. Dieser Prozess wurde von "The Nation", einer führenden thailändischen Tageszeitung, detailliert beschrieben, um den Bürgern Einblicke in die Wahlvorbereitungen zu geben.

Personen, die sich für einen Senatssitz bewerben möchten, können sich in den Wahlbüros aller Provinzen beraten lassen und Einzelheiten basierend auf dem organischen Wahlgesetz von 2018 und den Richtlinien der Wahlkommission für Senatswahlen, die letzten Monat bekannt gegeben wurden, studieren.

Wissenswertes zur Senatswahl

Die Senatswahlen sind ein komplexer Prozess, der eine sorgfältige Planung und Koordination erfordert. Die Ernennung des Senats durch das Militärjunta im Jahr 2014 und der Übergang zu einer durch Wahl bestimmten Besetzung unterstreicht die politische Entwicklung Thailands. Die Einführung von Peer-Wahlen, bei denen Kandidaten aus verschiedenen Berufsgruppen gewählt werden, zielt darauf ab, eine breitere Repräsentation und Fachkenntnisse im Senat zu gewährleisten.