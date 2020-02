Vorbereitungen für Pride Parade laufen auf Hochtouren

PATTAYA: In Vorbereitung auf den „Pattaya International Pride 2020“, ein Festival der LGBTI-Community (Lesbisch, Schwul, Bisexuell, Transgender, Intersexuelle Personen) für den selbstbewussten bzw. selbstachtenden und damit stolzen Umgang mit der eigenen sexuellen Identität, das in der Touristenmetropole alljährlich am Valentinstag stattfindet, wurde am Donnerstag im Rathaus eine Sitzung mit allen beteiligten Akteuren abgehalten.

An dem Vorbereitungstreffen, das unter dem Vorsitz von Pattayas Bürgermeister Sontaya Khunpluem geleitet wurde, nahmen neben Pattayas stellvertretenden Staatssekretär sowie dem Tourismus- und Kulturberater der Touristenmetropole auch Vertreter der Sisters Foundation teil. Die Stiftung zur Wahrung und Stärkung der Transgender-Rechte ist Hauptorganisatorin des alljährlichen „Pattaya International Pride“ und engagiert sich seit 14 Jahren aktiv gegen die Ausbreitung von HIV/AIDS in der LGBTI-Community von Pattaya. Weitere relevante Teilnehmer waren die Direktorin der lokalen Niederlassung der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) in Pattaya sowie leitende Beamte von Pattayas Polizei und Touristenpolizei.

Festival schafft Farbe für Pattaya

Am Samstag, 15. Februar fällt um 19 Uhr der Startschuss zum Rainbow Run on the Beach.

Vorgestellt wurden alle Programmhöhepunkte und der Ablauf der dreitägigen Veranstaltung, die von Freitag, 14. Februar bis Sonntag, 16. Februar 2020 auf der Aktivitätenfläche („Sunken Floor“) des Einkaufszentrum CentralFestival Pattaya Beach an der Beach Road stattfindet. Geboten werden vielfältige Aktivitäten und Aufführungen, mit denen die gesellschaftliche Akzeptanz und Gleichstellung von Lesben, Schwulen, bi-, trans- und intersexuellen Personen erhöht werden sollen. Organisiert wird unter anderem eine unterhaltsame Talentshow, die nicht nur auf das hohe Potenzial thailändischer Künstler und Talente der LGBTI-Community unter Beweis stellt, sondern auch Farbe schafft für Pattaya als eine weltoffene Stadt sowie die Aufmerksamkeit von Touristen aus aller Welt auf sich zieht.

Auf der Sitzung besprochen wurden zudem der Routenverlauf der alljährlichen „Pride Parade“ als Höhepunkt des Festivals, die Bereitstellung und Hygiene öffentlicher Toiletten sowie sicherheits- und verkehrstechnische Fragen.

Programm „Pattaya International Pride“

Freitag, 14. Februar 2020:

11.00 Uhr: Festivaleröffnung. Marktmeile mit Ständen des öffentlichen und privaten Sektors, Bühnenprogramm und Informationsstand der Sisters Foundation.

18.00 Uhr: LGBTI-Talentshow, gefolgt von DJ-Musik und Konzerten.

Samstag, 15. Februar 2020:

11.00 Uhr: Marktmeile mit Ständen des öffentlichen und privaten Sektors, Bühnenprogramm und Informationsstand der Sisters Foundation.

„The Queen of Equality” ein weiterer Höhepunkt des Festivals. Foto: Sisters Foundation

16.00 Uhr: „Pride Parade 2020“: Der farbenfrohe Umzug führt ab der Royal Garden Plaza über die Second Road, biegt an der Kreuzung Pattaya Klang Road/ Second Road links in die Pattaya Klang Road ab, bevor er über die Beach Road zurück zum CentralFestival Pattaya Beach führt, wo eine große Abschlussveranstaltung stattfindet.

19.00 Uhr: Rainbow Run on the Beach 2020 (Fünf-Kilometer-Lauf am Strand)

Sonntag, 16. Februar 2020:

11.00 Uhr: Marktmeile mit Ständen des öffentlichen und privaten Sektors, Bühnenprogramm und Informationsstand der Sisters Foundation.

18.00 Uhr: „The Queen of Equality Contest 2020”

Auskünfte zum „Pattaya International Pride 2020“ erteilt die Sisters Foundation unter den Rufnummern 033-035.367 und 085-699.3233.

Pattaya International Pride 2020: Fr, 14. Febr.–So., 16. Febr. 2020, von 11.00–23.00 Uhr, CentralFestival Pattaya Beach, Beach Road. Standort auf Google Maps.